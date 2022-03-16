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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فوتوسيشن نادر

كأنها في جلسة تصوير.. غواص يلتقط مقطع فيديو لعروس البحر بمرسى علم

صوره موضوعية
صوره موضوعية

فى مشهد نادر تمكن أحد الغواصين بجنوب البحر الأحمر ، من رصد عروس البحر بالتحديد على سواحل مدينة مرسى علم ، من التقاط فديو نال استحسان أغلب العاملين بقطاع الغوص ، وهو رصد وتصوير عروس البحر تقوم بحركات اكروباتية وترقص فى حركات انسايبية لم تلتقط من قبل، خاصة وأن هذا الكائن البحرى من الكائنات البحرية الكبيرة ذات الحركة الثقيلة.

وفسر خبراء البيئة، ذلك المشهد بأن عروس البحر كان فى حالة مرح وسعادة وبدى ذلك من حركاتها الغريبة وكأنها فى "فوتوسيشن تصوير" .

وقال الدكتور محمود دار عميد معهد علوم البحار بالغردقة ان العالم الدكتور حامد جوهر أول من أطلق لقب «عروس البحر» على حيوان الدوجونج، ويطلق عليه الصيادين «سى كاو» وهو من أكثر الكائنات البحرية جذباً للسياحة. 

 

وتابع دار : تعد عروس البحر أحد الثدييات البحرية المهددة بالإنقراض والنوع الوحيد منها الذي يتغذى على الحشائش البحرية، ويتراوح طولها مابين 2 إلى 4 أمتار، كما يتراوح وزنها  بين 230-900 كيلوجرام.

 

وكشف عميد معهد علوم البحار يستطيع حيوان الدوجونج الصعود إلى السطح في أوقات غير منتظمة لتتنفس لكنها في المتوسط تتنفس مرة كل 3-5 دقائق وهي تعيش إما وحيدة أو زوجياً أوفي قطعان صغيرة تتضمن ما بين 3-6 حيوانات، لون جلدها يكون بين البني الفاتح والرمادي، ويحيط بفمها شعر قاسي الملمس يفيد في الاستشعار أما منخريها، فيقعان في قمة الرأس، مما يتيح لها التنفس دونما الحاجة للارتفاع كثيراً عن سطح الماء.

 

ومن جهته قال حسن الطيب مؤسس جمعية الإنقاذ البحرى والحفاظ على البيئة البحرية، نعمل دوماً على توعية كافة العاملين بالأنشطة البحرية بضرورة الحفاظ على تلك الكائنات البحرية، حيث أنها مصدر رئيسي لجذب السياحة حيث تتوافد لمشاهدتها أعداد كبيرة من السياح، حيث أنها مسالمة وصديقة للإنسان.

البحر الأحمر تضم نحو 30 من حيوان الدوجونج

أضاف «الطيب»، البحر الأحمر تضم نحو 30 من حيوان الدوجونج، يمكنها أن تعيش لفترة ما بين 80 حتى 100 عام، وتقضى الأنثى 16 شهرًا خلال عملية الحمل فى جنينها، وعند ولادتها تقضى 16 شهرًا فى رعايته وإرضاعه، حتى يستطيع أن يتغذى على الحشائش البحرية ويصل طوله متر ونصف .

 

وأشار مؤسس جمعية الإنقاذ البحرى والحفاظ على البيئة البحرية، عروس البحر اعتادت الظهور بجنوب محافظة البحر الأحمر وبالتحديد فى أبو دباب ومرسى طرمبى ومرسى عجلة، بكونها مناطق تغذية لها لكثرة وجود الحشائش البحرية.

 

عروس البحر البحر الأحمر الغردقة السياحة الصيادين مدينة مرسى علم مرسى علم علوم البحار

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