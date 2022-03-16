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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

إصابة مزمنة أم عادية.. هل خُدع الأهلي في صفقة بيرسي تاو ؟

بيرسي تاو
بيرسي تاو

بيرسي تاو.. بعد بداية قوية، وتوهج هجومي بقميص النادي الاهلي في اول مشاركاته مع الفريق، واعتلاء صدارة هدافي الدوري المصري برصيد 5 أهداف، لم يقدم المهاجم الجنوب إفريقي أي مستوى يشفع له بعد ذلك من أجل البقاء في الأهلي.

بيرسي تاو شارك في معظم لقاءات الأهلي الخاسرة كأساسي خلال الفترة الاخيرة على حساب حسين الشحات وطاهر محمد طاهر، وكان احد أسباب العقم الهجومي للنادي الأهلي وخسارة مباراتي الذهاب والإياب أمام صنداونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا.

إصابة بيرسي تاو 

خرج بيرسي تاو من مباراة الأهلي ضد صنداونز، ليتم الاعلان بعد ذلك عن إصابة اللاعب وسط تكهنات بأن لديه إصابة مزمنة.

وكشفت تقارير عن تعرض بيرسي تاو لإصابة بتمزق في العضلة الأمامية ، وهي نفس الإصابة التي تعرض لها منذ شهرين.

ووفقًا للمصادر - غير المؤكدة -  فإن الإصابة قد تبعد بيرسي تاو عن الفريق مدة تصل إلى 6 أسابيع، حيث غاب قبل ذلك بسبب نفس الإصابة عن كأس العالم للأندية.

وعلى النقيض من ذلك أكد الإعلامي أحمد شوبير أن بيرسي تاو خلال التدريبات الاستشفائية، اشتكى من بعض الآلام، وأجرى أشعة سونار اوضحت أن اللاعب لا يعاني من أي إصابة،.

وقال إن النادي الاهلي قرر إعادة السونار مرة ثانية مع التأكد 100 % أن الأشعة الجديدة ستثبت أن اللاعب سليم.

نفسه مقطوع 

وعلى الرغم من تأكيد شوبير على عدم إصابة اللاعب ومهارته الفائقة لكنه قال إن بيرسي تاو "نفسه مقطوع"، بالرغم من أنه يمتلك مهارات كبيرة، لكن لا بد أن يكون في فورمته.

وقال إن بيرسي تاو، في المباريات الأخيرة مبيقدرش يكمل، إذا لعب 60 دقيقة يخرج من الملعب منهك جدًا.

ولاحظت جماهير الأهلي سوء مستوى اللاعب في الفترات الاخيرة مع سوء نتائج الفريق، وهو ما اثار استياء الجماهير من اعتماد موسيماني عليه بصفة أساسية دائمًا.

هل يعاني من إصابة مزمنة 

وهاجم مجدي عبد الغني في تصريحات تلفزيونية صفقة بيرسي تاو من الأساس، مجددا انتقاده حيث قال "أنا قولت في خبر خاص إن بيرسي تاو يعاني من إصابة مزمنة".

وأضاف أن بيرسي تاو كان يجب أن يخضع لفحص طبي شامل، والاهلي لم يفعل ذلك، مضيفًا أن الأهلي ليس مؤسسة خيرية.

وقال مجدي عبد الغني إن بيرسي تاو منذ انضمامه للأهلي اتصاب اكثر ما لعب.

هل خُدع الأهلي في الصفقة ؟

وحتى هذا الوقت لم يقدم بيرسي تاو بصمة قوية مع الفريق سوى مباراة الإسماعيلي، وتمريرة حاسمة بعد مراوغة متقنة في منطقة جزاء المنافس، تمكن من خلالها طاهر محمد طاهر من ادراك هدف التعادل مع الرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي.

وانتظرت جماهير الأهلي من بيرسي تاو مستوى أفضل من ذلك، لكن اللاعب لم يقدم شيئًا بعد ذلك، ربما لإبعاده عن مركزه المفضل في الهجوم الصريح.

وتعالت نغمة ان الأهلي خُدع في صفقاته الاخيرة، المتمثلة في بيرسي تاو ولويس ميكسيوني، ولم يقدم اي لاعب جديد اعتمادًا حقيقيًا سوى أحمد عبد القادر.

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