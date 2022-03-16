عشماوي: بنك ناصر الاجتماعي يقدم أعلي عائد علي الشهادات الإدخارية وحسابات التوفير

صرح محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الإجتماعي بان البنك تحت رئاسة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك مستمر في سياسته نحو تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي لتنشيط الفكر الإدخاري.

واوضح أن البنك نجح في تحقيق التكامل بخدماته والوصول الي الاستدامة المصرفية والمنافسة في السوق المصرفية وطرح نماذج جاذبه للادخار و طرح خدماته ومنتجاته المصرفية بمميزات تنافسية حيث يسعي البنك دائما لأن يصبح بنك الإدخار الاول وبنك كل المصريين .



وافاد عشماوي بان حسابات التوفير التي يقدمها البنك تعد من أوعية الادخار الجاذبه للعملاء بهدف مساعدتهم على الادخار والتخطيط للمستقبل لما لها من مزايا تتصدرها إمكانية الإيداع والسحب فى أى وقت بدون غرامات او خصومات، بالإضافة إلي العائد التنافسي الذي يقدمة البنك حيث قام البنك في العام المالي 2020-2021بمنح عائد 8% وذلك بعد تسويه ايرادات العام وهو اعلي عائد بالسوق المصرفي.

وقال إن البنك يتيح نوعان من حسابات التوفير، حساب التوفير المتاح أمام كافة العملاء، والذي يتم فتحه اعتبارا من سن 16 عاما بحد ادني 500 جنيه ويتم احتساب العائد بداية من الشهر التالي لإيداع النقود كما يمكن الإقتراض بضمان الحساب وإمكانية تحويل المرتبات والمعاشات من الجهات المعنية للحساب بناء على رغبه العميل بجانب إصدار بطاقة صرف آلي للعميل "ميزة الذكية" للعملاء والتي يمكن استخدامها في عمليات الصرف النقدي من منافذ البنك ومن ماكينات الصراف الآلي المرتبطه بالشبكة القومية للمدفوعات بالإضافة الي عمليات المشتريات من خلال التجار كذلك المدفوعات الحكومية من خلال نقاط التحصيل الحكومية و الخدمات المصرفية المتنوعة التي يوفرها البنك.



وأضاف أن البنك يتيح لأبناءنا من الايتام حساب توفير "اولادنا مستقبلنا" وهو الحساب الوحيد الذي لايتم احتساب أي مصاريف إدارية أو مصاريف دورية مثل باقي الحسابات الأخرى دعما للمسئولية المجتمعية ويتم منح هذه الحسابات 5. 0% بالزيادة عن العائد المعلن بالبنك بعد الاعتماد النهائي للميزانيه وفقا لنتائج اعمال البنك في نهاية كل سنة مالية ويحق فتح حساب الايتام لكلا من الاسرة البديلة او كافة المؤسسات والدور التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى او الأفراد بحيث يكون البنك هو المفوض والأمين على الحساب للطفل اليتيم او من خلال مؤسسات وجمعيات العمل المدنى مثل الكنيسة و الجمعيه الشرعية .

واكد عشماوي ان بنك ناصر ينفرد بتقديم باقات من الشهادات الإدخارية الاستثمارية متعددة المزايا تناسب جميع احتياجات العملاء تم تقسيمها تقسيما نوعيا طبقا لمعيار السن والنوع وطبيعة العمل وطبقا للإحتياج للدعم المجتمعي حيث تم طرح شهادة " رد الجميل " للعملاء من ذوي الفضل من كبار السن باعلي عائد في السوق المصرفي12% سنويا او بعائد 11.25% شهريا لمدة 3 سنوات هذا بالإضافة الي طرحها لمدة سنه واحدة بعائد 10.75% سنويا او 10.25% شهريا وتبدأ قيمة الشهادة من1000جنيه ومضاعفتها بحد اقصي 2 مليون جنيه وقد بلغت محفظة شهادة رد الجميل الي الآن 2مليار و780مليون جنيه.

وأشار إلى ان البنك يتيح شهادت إدخارية بعوائد لأجل 3 سنوات بعائد 11.5% سنويا او بعائد 11% شهريا و في إطار استمرار البنك في دعم المنظومة الصحية وجهود الأطباء والكوادر الصحية طرح البنك شهادة "ايد واحدة " للسادة الأطباء و الصيادلة و كافة العاملين فى المجال الطبى بعائد 10.75% سنويا .



الجدير بالذكر ان كافة الشهادات يتم احتساب العائد لها من اليوم التالي للإيداع كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ اصدارها و يمكن الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة وفقا للقواعد التي يقرها البنك .