برلماني : توجيهات الرئيس السيسي بشأن توفير السلع للمواطنين تقضي على الاحتكار

أشاد المهندس سمير بيومى عضو مجلس الشيوخ بمبادرات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة لاستقبال شهر رمضان الكريم ، مشيداً بالقرارات الحازمة التي وجه بها سيادته بشأن تسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم والتي تعد انتصارًا كبيرًا لصالح المواطن لتخفيف العبء عن كاهل الأهالى، مشيراً إلى أن الدولة المصرية حريصة على توفير كل السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية فى كل المناطق.

وقال النائب سمير بيومى فى بيان صحفى له إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى مهمة للغاية لمنع ظاهرة احتكار السلع والتي تؤكد مدى انحياز الدولة المصرية للمواطنين وتخفيف العبء عنهم وبما يتناسب مع ظروفهم المادية ، فضلًا عن حماية الأسر الأولى بالرعاية وتوفير الدعم الغذائي لهم بهدف تيسير سبل معيشتهم، وكذلك مواجهة فوضى ارتفاع الأسعار خلال الفترة الحالية والتصدي لها بكل قوة ومنع الظواهر الاحتكارية، والحفاظ على استقرار السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة وبجودة جيدة.