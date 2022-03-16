الأرصاد: انقلاب حراري وتقلبات حادة خلال فصل الربيع هذا العام

كشف هيئة الأرصاد الجوية، ملامح الأجواء خلال فصل الربيع، والمنتظر أن يبدأ فلكيا يوم الاثنين المقبل، الموافق 21 مارس ، ويستمر لمدة 3 أشهر تنتهي 20 يونيو المقبل.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الربيع فصل انتقالي ينقلنا من برودة وأمطار فصل الشتاء إلى حرارة ورطوبة فصل الصيف، ويتسم مناخ فصل الربيع بالاعتدال في درجات الحرارة على معظم الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه عادة ما يشهد هذا الفصل تقلبات جوية حادة وسريعة، حيث تتكون المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية وتتجه إلى الصحراء الغربية لمصر يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يعرف بـ رياح الخماسين، والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال الربيع، يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ويؤدي ذلك إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق شمال البلاد، وتنشط أحيانا منخفض البحر الأحمر ( السودان الموسمي ) ويؤثر على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ويؤدي ذلك إلى سقوط أمطار قد تصل لحد السيول على المناطق الجبلية.

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا احترازيا لوصف معالم فصل الربيع لأخذ الاستعدادات المبكرة والاحتياطات اللازمة، موضحه أنه سوف يتم إصدار التحذيرات الجوية لحالات عدم الاستقرار المتوقعة خلال هذا الفصل قبل حدوثها بوقت كاف.