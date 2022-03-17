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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| ارتفاعات في أسعار كل موديلات تسلا.. مرسيدس تفتتح مصنع بطاريات جديد صديق للبيئة.. جنرال موتورز توقف إنتاج شيفروليه تراكس وبويك انكور

اخبار السيارات
اخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها فى التالى:

 

أغلى من بي ام دبليو .. ارتفاعات في أسعار كل موديلات تسلا

رفعت  تسلا موتورز  من أسعار أسطول سياراتها مرة أخرى، مع ارتفاع الأسعار الأساسية للطرازات  تسلا 3  و تسلا موديل Y و تسلا موديل S و تسلا موديل X ببضعة آلاف من الدولارات مؤخرًا، وفقا للموقع الرسمي لعملاق صناعة السيارات الكهربائية في العالم.

 

مرسيدس تفتتح مصنع بطاريات جديد صديق للبيئة بولاية ألاباما

تستعد شركة  مرسيدس-بنز  الألمانية حاليا لافتتاح مصنعًا ثانيًا في ولاية ألاباما، مع تدشين منشآتها الجديدة للبطاريات في مقاطعة بيب. يقع المصنع الآخر للشركة في مقاطعة توسكالوسا المجاورة ، حيث ستبدأ العلامة التجارية المتخصصة في السيارات الفاخرة في إنتاج سيارات مرسيدس EQE و مرسيدس EQS الكهربائية بالكامل التي تنتمي لفئة سيارات الـ SUV، وكل ذلك في غضون الأشهر القليلة المقبلة.

 

مرسيدس تكشف النقاب عن EQS موديل 2023 باستخدام خدعة الطرق الوعرة

نشرت مؤخرا شركة  مرسيدس-بنز  الألمانية صورا جديدة لسيارتها المنتظرة EQS موديل 2023 وهي بالكسوة التمويهية تجوب الصحراء وتشمي على الكثبان الرملية في أجواء شبيهة بفيلم لورنس العرب ولكن الرحلة ما هي إلا خدعة قامت بها العلامة التجارية لتعطي انطباعا للمشاهد أن السيارة بالفعل تسير على الطرق الوعرة، أما الحقيقة فهي أن هذه المشاهد والصور تم التقاطها لـ "مرسيدس  EQS" وهي على أرض مصنع تجميع مرسيدس في توسكالوسا، بولاية ألاباما.

 

تحالف بين فولفو وستارباكس لتوفير نقاط شحن كهربائية

أعلنت شركة  فولفو موتورز  السويدية عن تحالف وشراكة مع ستارباكس الأمريكية لبناء نقاط شحن جديدة للمركبات الكهربائية، في نفس أماكن تواجدها.

 

جنرال موتورز توقف إنتاج شيفروليه تراكس وبويك انكور بشكل نهائي هذا العام

أعلنت شركة جنرال موتورز  الأمريكية عن عدة تغييرات في تشكيلة طرازاتها المقدمة أبرزها توقف إنتاج شيفروليه تراكس و بويك إنكور في الربع الثالث من السنة الحالية وذلك بعد انخفاض شديد في المبيعات لصالح الطرز الأكثر حداثة، مثل  شيفروليه  تريل بليزر و بويك انكور GX.

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