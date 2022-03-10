شيفروليه تطرح بليزر الكهربائية بمستوى تجهيز شارة SS للأداء العالي... فيديو

نشرت شركة "جنرال موتورز"، إعلان تشويقي جديد لطراز "شيفروليه بليزر" الكهربائي لعام 2024، أعلنت من خلاله أنها تقدم فئة تجهيز جديدة.

وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، ستتحول شفروليه Blazer التي تنتمي لسيارات الكروس أوفر متداخلة الأوجه إلى كهربائية بالكام في عام 2024 مع إطلاق Blazer EV ، ويشير مقطع فيديو تشويقي صدر اليوم إلى أن مستوى تجهيز جديد ينضم لتشكيلة "بليزر" وهي SS الموجهة نحو الأداء العالي.



يأتي إعلان شيفروليه بليزر الجديد ضمن مجموعة الإعلانات التشويقية التي أطلقتها "جنرال موتورز" لمنتجاتها الكهربائية المنتظرة بما في ذلك "جي ام سي هامر" و "شيفروليه سيلفرادو" شاحنة البيك آب ، وكلها تستخدم تقنية بطاريات Ultium الخاصة بالشركة.

كما أعلنت العلامة التجارية الأمريكية، أن شيفروليه بليزر الكهربائية ستكون أول EV للشركة تحصل على شارة SS للأداء العالي عندما تظهر لأول رسميا للمرة الأولى في وقت لاحق من هذا العام. على الرغم من أن شيفروليه لم تعلن هذا الأمر صراحة ، من المتوقع أن تكون بليزر الكهربائية بكابينة داخلية أكثر وسعا وراحة للركاب، سيتم طرح Blazer SS للبيع بصالات العرض بحلول ربيع عام 2023.

لسوء الحظ، الإعلان التشويقي الخاص بـ شيفروليه بليزر لا يكشف الكثير عن الموديل المنتظر يبدأ الفيديو بمشهد لشاحن يتم نزعه من منفذ الشحن المثبت عند العجلة اليسرى الأمامية، مع مشهد ثان يركز على منفذ الشحن ذات الكسوة البلاستيكية سوداء مع حواف عجلة القيادة، الإعلان يقدم لمحة عن شارة SS الموجودة على الإطارات المكونة من 6 أضلاع.

