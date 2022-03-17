والله عيب| بدلة ويجز تفتح عليه النار.. من وراء هذه الإطلالة؟

إطلالة غريبة غير موفقة .. كان ذلك الإجماع على بدلة ويجز مغني الراب الشهير، خلال حفلته الأخيرة التي أحياها في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وشهدت حضوراً كثيفاً، خاصة بعد أن لمع نجم المطرب ويجز مؤخراً بعدة أغنيات مختلفة أخرها أغنية البخت ، ففتحت أمامه أبواب الشهرة بطريقته وأغانيه وحفلاته، إلا أن حفلة ويجز في السعودية سببت له العديد من الهجوم خلال الساعات الماضية .

بدلة خضراء و ألوان عديدة وإطلالة غير مفهومة، اختار ويجز بدلة غريبة الشكل مع شورت، كانت سبباً في الهجوم عليه من المتابعين والوسط الفني والإعلامي أيضاً، حيث لاقى انتقادات واسعة خلال الساعات الأخيرة بسبب بدلة ويجز التي ارتداها في حفلة الرياض، وهو ما اعتبره الكثير زي غيرمناسب تماماً، لكنه أراد أن يثير الجدل بتلك الحفلة فقرر اختيار هذا الزي الغريب.

ويجز

وربط رواد السوشيال مديا إطلالة ويجز بإطلالة الفنانة الشابة هدى المفتي، حيث ظهرت الأخيرة بنفس الإطلالة لكنها نالت إعجاب متابعيها.

سعر بدلة ويجز

وبالبحث عن سعر إطلالة ويجز، فكانت متاحة على موقع الملابس العالمي valentino، فبلغ سعر الجاكيت الأخضر 2550 ألف دولار أي حوالي 40 ألف جنيه مصري، وسعر القميص الستان بلغ 1150 ألف دولار أي حوالي 18 ألف جنيه مصري، أما سعر الشورت البنفسجي فبلغ سعره 990 دولارا أي حوالي 15 ألف جنيه مصري.

وجاءت بدلة ويجز من تصميم برود انزووليس وهو مصمم أزياء من أصل قبرصي لكمه ولد و عاش بالإمارات، وتعاون سابقاً مع ويجز، وصمم له تلك البدلة كنوع من التغيير الذي لا ينساه الجمهور باعتبارها أول حفلة يحيها ويجز في الرياض .

ونشر برود انزووليس مصمم بدلة ويجز، صورة عبر حسابه على اسنتجرم من خلال الستوري، تجمعه بـ ويجز ، وهو يرتدي إطلالة أخرى أيضاً من تصميمه قبل الحفل، وبلغ تكلفتها 100 ألف جنيه مصري.

هاني شاكر و ويجز

الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقين علق على ملابس ويجز في حفلة الرياض، وكتب شاكر تدوينة له عبر حسابه على تويتر "‏بعد أن سألت اكتر من مرة عن صورة ويجز الأخيرة، وهذا اللوك الغريب، رأيي الشخصي إن فالنتينو خسر كتير جدا بعد هذا المظهر المضحك المبكي في نفس الوقت".

تامر أمين و ويجز

الإعلامي تامر أمين فتح النار على ويجز في حلقة برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، أمس معلقاً على ملابس ويجز، وقال أمين :" أنا لم أتابعه من قبل وعند سؤالي عنه اتضح انه مغني راب وكنت سعيد لان مهرجانات السعودية والحفلات يقدمها مصريين ويشاركون بها وفجأة رأيت صورة للمغني ويجز وقلت لهم " أنا عايز صورة وهو بيغني “ قالوا ما هي دي صورته وهو بيغني وكانت عبارة عن شورت وجاكيت اخضر”.

ويجز

وأوضح تامر أمين ، انه سعيد بنجاح ويجز ولكن ما استوقفني حديث الجميع عن سعر ملابس ويجز وليس عن شكله قائلا " أن المظهر متعلق بتقديري واحترامي لما اقدمه وللمشاهدين الذين اقدم لهم هذا الفن " وقام بعرض صور لملابس عبد الحليم حافظ وهاني شاكر ضاربا بهم المثل في الملابس وقارن بين ملابس الفنانين في عام 1950 و 2022.

بسمة وهبة تهاجم ويجز

أما الإعلامية بسمة وهبة فقامت بنشر صورة بدلة ويجز على حسابها على أنستجرام ، ووجهت له رسالة قائلة :" والله عيب ..بجد عيب..انت رايح بلد بيقدموك انك مصري ..يا رب نقيب الموسيقيين يشوف اللي كان حابب يتبناه وبيشكر فيه ويقولنا هو احسن من حمو بيكا وحسن شاكوكش ف ايه ..كله محصل بعضه وف الآخر محسوبين ع مصر ”.

رضوى الشربيني

أما الإعلامية رضوى الشربيني فسخرت من ويجز على طريقتها الخاصة، حيث ارتدت جاكيت أخضر طويل مع بوت طويل باللون الموف، ونشرت الصور على حسابها على أنستجرام ، وكتبت : "معلش يا جماعه انا ويجز مش أحسن منى😄…أخضر على نوف برضو…موضه بقى 🤷🏻‍♀️”.

ويجز يعلق على حفلة الرياض

وبين الهجوم والانتقاد والسخرية وتصدر ويجز التريند بسبب ملابسه الغريبة في الرياض، تجاهل ويجز هذا الأمر تماماً، واكتفى بالتعليق على الحفل وسعادته بالحضور، وكتب ويجز عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "شكرا مدينة الرياض، وجمهورها الجميل على استضافتنا وشكر لتركي آل الشيخ".

كما وجه ويجز، الشكر لهيئة الترفية بالملكة العربية السعودية والشركة التي ساهمت في إنتاج الحفل، وعلق قائلا: "أشوفكم تاني على خير".

علق الفنان ويجز على حفله في السعودية في لقاء إعلامي مؤكدا أن هذه أول مرة يحضر فيها للسعودية، ولم يتخيل العدد الكبير من الجمهور، مضيفا أنه وجد الجمهور في الشارع يعرفه ويسمعون الراب.

وأضاف: "كل نوع موسيقي له شريحة معينة تسمعه، وأنا أبحث وأجرب مع أكثر من نوع لأتعرف على ما يقبل عليه الجمهور في الفترة الحالية، وأقدم أغاني راب عادية أشعر فيها بنفسي أكثر، وأغاني أفرو تعجب الناس، وهذا يشبه طريقة حياتي.