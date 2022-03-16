لابس شورت ؟! | تامر أمين يفتح النار على ويجز ..فيديو

قال الإعلامي تامر أمين ، إن هناك موضوعا مثارا خلال الأيام الماضية وشغل الرأي العام وانا قررت سابقا ألا اتحدث فيه لأنه لا يعجبني.

وأكد أمين أنه خلال الأيام الماضية كان هناك حفلة في المملكة العربية السعودية وظهر بها مطرب مصري يسمي ويجز.

وأضاف تامر أمين خلال برنامجه " آخر النهار " المذاع علي قناه " النهار " ، أنا لم أتابعه من قبل وعند سؤالي عنه اتضح انه مغني راب وكنت سعيد لان مهرجانات السعودية والحفلات يقدمها مصريين ويشاركون بها وفجأة رأيت صورة للمغني ويجز وقلت لهم " أنا عايز صورة وهو بيغني “ قالوا ما هي دي صورته وهو بيغني وكانت عبارة عن شورت وجاكيت اخضر”.

وأوضح تامر أمين ، انه سعيد بنجاح ويجز ولكن ما استوقفني حديث الجميع عن سعر ملابس ويجز وليس عن شكله قائلا " أن المظهر متعلق بتقديري واحترامي لما اقدمه وللمشاهدين الذين اقدم لهم هذا الفن " وقام بعرض صور لملابس عبد الحليم حافظ وهاني شاكر ضاربا بهم المثل في الملابس وقارن بين ملابس الفنانين في عام 1950 و 2022.