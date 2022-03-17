معلومات عن برود أنتزوليس صاحب إطلالة ويجز الغريبة في السعودية

أثار الفنان ويجز، الجدل بظهوره الأخير في السعودية، حيث انتقده الجمهور بعدما ظهر بملابس غريبة ومختلفة.

وكان صاحب هذة الإطلالة هو مصمم الأزياء والمصور برود أنتزوليس، الذي يبلغ 30 عامًا، ولد في قبرص ونشأ في دبي.

وقال برود أنتزوليس، في تصريحات صحفية ان ويجز كان له دور كبير في اختيار إطلالته الأخيرة، خاصة مع اعتماد المصمم على العناصر الجريئة التي تعكس شخصية ويجز في المقام الأول، وتسمح له بالتعبير عن نفسه ليس فقط بالموسيقى، بل أيضًا باختياراته في الملابس، معبراً “دي ي كانت أول حفلة لـ ويجز في السعودية، وكنت عايز أسيب للجمهور بصمة يتكلموا عنها”.

وأضاف أن ويجز اختار هذة الاطلالة من بين 3 إطلالات أخرى من ماركة إيطالية".

وتابع :"الموضة هي حرية تعبير، وعادة ما أتناقش مع الأشخاص الذين أتعاون معهم الرؤية التي يريدون تقديمها.. مش بسمي تصميماتي غريبة أو مجنونة لكن بسميها جريئة وواثقة، ولازم تكون مرتاح ومش خايف من حكم الناس عليك".