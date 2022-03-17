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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مؤلف «منورة بأهلها»: دور باسم سمرة رفضه آخرون.. وأشكره على الموافقة.. فيديو

محمد أمين راضي
محمد أمين راضي

كشف المؤلف محمد أمين راضي عن كواليس مسلسله الجديد “منورة بأهلها”، الذي عرض على منصة شاهد vip. 

وأكد المؤلف محمد أمين راضي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن دور عادل الذي جسده الفنان باسم سمرة داخل أحداث “منورة بأهلها”، رفضه عدد من الممثلين في البداية.

 

وقال: “بعد تفكير استوعبت فكرة رفض البعض للدور، خاصة أن به العديد من التفاصيل التي من الممكن أن تجعل الممثل يرفض الدور، لذا أشكر باسم سمرة على الموافقة على أدائه”.

وتمكن مسلسل “منورة بأهلها” من الدخول إلى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة شاهد vip، وذلك بعد طرح ثالث حلقاته.

واحتل مسلسل “منورة بأهلها” المركز الثاني  في القائمة التي تضم 10 أعمال هي الأعلى مشاهدة في مصر، حيث نجح المسلسل في احتلال المركز الثالث بدلا من مسلسل “وسط البلد”، الذي كان يحتل المرتبة ذاتها.

مسلسل “منورة بأهلها” من بطولة غادة عادل وليلى علوي وباسم سمرة وأحمد صلاح السعدني وناهد السباعي وأحمد حاتم وسلوى عثمان وسلوى خطاب وسلوى محمد علي، بالإضافة إلى ظهور رانيا يوسف كضيفة شرف.

تبدأ أحداث مسلسل “منورة بأهلها” باكتشاف جثة لشاب مجهول الهوية مقتولاً في إحدى الشقق، ليبدأ وكيل النائب العام آدم التحقيق في ملابسات الجريمة التي سرعان ما تكشف عن أحداث مريبة وغامضة يمتزج فيها الواقع بالخيال، والعمل من إخراج يسري نصر الله وتأليف محمد أمين راضي.

 

محمد أمين راضى يسرى نصر الله الفنان باسم سمرة منصة شاهد vip المؤلف محمد أمين راضي مسلسل منورة باهلها منورة باهلها

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