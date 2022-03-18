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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بشأن نقل مقر نيابة استئناف بني سويف

وزير العدل
وزير العدل

 

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم ۱۹۹۰ لسنة ۲۰۲۲.

وجاء نص القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 15 لسنة 1950 وتعديلاته ؛ وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته ؛

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة ۱۹۷۲ ؛ وعلى كتاب المستشار النائب العام رقم (۸۲۶ سری) بتاريخ ۳/15/ ۲۰۲۲ ؛ وعلى ما عرضه المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم و المطالبات القضائية .

تقرر ( المادة الأولى ) نقل مقر نيابة استئناف بني سويف من مقرها الحالي الكائن - بالطابق الثاني بمقر محكمة استئناف بني سويف بشارع سعد زغلول - مقبل - محافظة بني سويف -

إلى مقرها الجديد الكائن بالمقر السابق لديوان عام محافظة بني سويف - شرق النيل - مدينة بني سويف الجديدة - محافظة بني سويف .

المادة الثانية: نقل مقر نیابة الفشن الجزئية التابعة لنيابة بني سويف الكلية من مقرها الحالي الكائن بمقر محكمة الفشن الابتدائية إلى مقرها الجديد الكائن بالطابق الثاني علوي بالعقار الكائن بشارع الجيش وشارع وابور النور - مدينة الفشن - محافظة بني سويف .

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النائب العام الجريدة الرسمية بني سويف وزير العدل محاكم قانون المرافعات بنى سويف الجديدة

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