عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

3 طرق طبيعية للوقاية من نقص فيتامين ب 12

فيتامين ب 12
فيتامين ب 12

يقوم فيتامين ب 12 بالكثير من الأشياء لجسمك، فهو يساعد في تكوين الحمض النووي وخلايا الدم الحمراء ، ونظرًا لأن جسمك لا ينتج فيتامين ب 12 ، عليك الحصول عليه من الأطعمة الحيوانية أو من المكملات الغذائية، ويجب أن تفعل ذلك على أساس منتظم، بينما يتم تخزين B12 في الكبد لمدة تصل إلى خمس سنوات ، يمكن أن تصاب بنقص في النهاية لأن نظامك الغذائي لا يساعد في الحفاظ على المستويات.

 

txt

فيتامين ب 6 لغثيان الصباح.. آمن أثناء الحمل وهذه مصادر طبيعية له

txt

للحوامل .. فيتامين 6 يساعد فى علاج غثيان الصباح

 

طرق الوقاية من الإصابة بنقص فيتامين ب 12

يمكنك الحصول على فيتامين ب 12 من الأطعمة الحيوانية ، التي تحتوي عليه بشكل طبيعي ، أو من العناصر المدعمة به.

تشمل المصادر الحيوانية منتجات الألبان والبيض والأسماك واللحوم والدواجن، يمكن لمعظم الناس منع نقص فيتامين ب 12 عن طريق تناول ما يكفي من اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية ومنتجات الألبان والبيض.

 

إذا كنت لا تأكل منتجات حيوانية ، أو كنت تعاني من حالة طبية تحد من مدى امتصاص جسمك للعناصر الغذائية ، يمكنك تناول فيتامين ب 12 في مكمل متعدد الفيتامينات أو غيره من المكملات والأطعمة المدعمة بفيتامين ب 12.

 

إذا اخترت تناول مكملات فيتامين ب 12 ، فأخبر طبيبك ، حتى يتمكن من إخبارك بالكمية التي تحتاجها ، أو التأكد من أنها لن تؤثر على أي أدوية تتناولها.

فيتامين ب 12 مصادر فيتامين ب 12 اسباب نقص فيتامين ب 12 علاج نقص فيتامين ب 12 health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لسوء الأحوال الجوية.. محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة غدا

بالأسعار الجديدة| عرض لـ محمد صلاح بـ 13 مليون جنيه في الاسبوع .. تفاصيل

السجن 15 عاما لتربي عاشر سيدة متوفاة داخل مقابر حلوان

احسب هتقبض كام أول أبريل.. كل ما تريد معرفته عن زيادة المعاشات

من أبريل المقبل .. الحكومة تزف بشرى سارة للموظفين وأصحاب المعاشات

صقيع حاد.. ذروة الموجة الباردة تضرب مصر اليوم| متى يتحسن الطقس؟

بشرى سارة..مصر تقترب من التوصل لاتفاق لاستيراد القمح من الهند

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22- 3- 2022

ترشيحاتنا

البنك الزراعي المصري: إجراءات عاجلة لحماية صغار المزارعين من الآثار الاقتصادية الحالية.. فيديو

الدولار الجمركي..كيف دعمت سياسيات الرئيس حركة التجارة واستقرار سعر الصرف الأجنبي

التواصل الاجتماعي منصة للشائعات.. كيف تتعامل الحكومة مع الأخبار المغلوطة؟

أسعار ومواصفات لاند روفر رنج روفر 2022 فى مصر

أحمد موسى يصاب بدهشة على الهواء بعد ارتفاع سعر الادوات الكهربائية 15%

متحدثة البيت الأبيض تعلن إصابتها بـ فيروس كورونا.. وتكشف عن حالة بايدن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعمق محطات السيرة الذاتية .. أسباب نجاح فيلم Belfast المرشح لسبع جوائز أوسكار

أول سيارة SUV كهربائية في تاريخ مازيراتي.. انطلاق جريكاليه لأول مرة عالميًا|بالصور

جاريد ليتو يحتفل بالعرض الخاص لفيلمه Morbius في برلين ..صور

أبل تثير التساؤلات.. شاهد رجل حامل في أجهزة آيفون بعد التحديث

فيديو

من أبريل المقبل .. الحكومة تزف بشرى سارة للموظفين وأصحاب المعاشات

مهنتنا بتطفش الرجالة.. تصريحات إيناس الدغيدي تثير الجدل.. فيديو جراف

تعرف على مشروع الموازنة للعام المالي الجديد .. فيديو جراف

المتحدث العسكري يستعرض القدرات العسكرية للقوات المسلحة في "الجيش الأبي"

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

إلهام أبو الفتح

اللهم .. بلغنا رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ