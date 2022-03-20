3 طرق طبيعية للوقاية من نقص فيتامين ب 12

يقوم فيتامين ب 12 بالكثير من الأشياء لجسمك، فهو يساعد في تكوين الحمض النووي وخلايا الدم الحمراء ، ونظرًا لأن جسمك لا ينتج فيتامين ب 12 ، عليك الحصول عليه من الأطعمة الحيوانية أو من المكملات الغذائية، ويجب أن تفعل ذلك على أساس منتظم، بينما يتم تخزين B12 في الكبد لمدة تصل إلى خمس سنوات ، يمكن أن تصاب بنقص في النهاية لأن نظامك الغذائي لا يساعد في الحفاظ على المستويات.

طرق الوقاية من الإصابة بنقص فيتامين ب 12

يمكنك الحصول على فيتامين ب 12 من الأطعمة الحيوانية ، التي تحتوي عليه بشكل طبيعي ، أو من العناصر المدعمة به.

تشمل المصادر الحيوانية منتجات الألبان والبيض والأسماك واللحوم والدواجن، يمكن لمعظم الناس منع نقص فيتامين ب 12 عن طريق تناول ما يكفي من اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية ومنتجات الألبان والبيض.

إذا كنت لا تأكل منتجات حيوانية ، أو كنت تعاني من حالة طبية تحد من مدى امتصاص جسمك للعناصر الغذائية ، يمكنك تناول فيتامين ب 12 في مكمل متعدد الفيتامينات أو غيره من المكملات والأطعمة المدعمة بفيتامين ب 12.

إذا اخترت تناول مكملات فيتامين ب 12 ، فأخبر طبيبك ، حتى يتمكن من إخبارك بالكمية التي تحتاجها ، أو التأكد من أنها لن تؤثر على أي أدوية تتناولها.