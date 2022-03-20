بالصور .. تعرف على مستجدات الحج والعمرة لعام 2022م

ساعات قليلة تفصلنا عن حدث مهم تستضيفه مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وهو مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة؛ بمشاركة صناع القرار، والخبراء، والأكاديميين، والقيادات والذي يأتي تحت شعار "التحول_نحو_الابتكار".

ويأتي هذا المؤتمر انطلاقاً مـن رؤيـة المملكـة 2030 والتـي تعتبـر خدمـة ضيـوف الرحمـن أهـم برامجهـا، وفـي ضـوء حـرص وزارة الحـج والعمـرة نحـو الارتقاء بالخدمـات المقدمـة لضيـوف الرحمـن جـاءت الدعـوة لانعقاد هذا المؤتمر، والـذي يعـدُّ منصـة فاعلـة تضـم أهـم صنـاع القـرار والأكاديميين وكذلـك الشـخصيات الإسلاميّة الدوليـة المتخصصـة.

كمـا سـيكون المؤتمـر والمعـرض بوابـة جاذبـة للمسـتثمرين لبنـاء شـراكات اسـتراتيجية مـع كافـة الجهـات المعنيـة مـن القطاعـات الحكوميـة والخاصـة وغيـر الربحيـة حيـث تتضافـر الجهـود لدعـم حضـور التقنيـة والوتيـرة المتسـارعة لتطبيقـات التكنولوجيـا وتسـخيرها فـي خدمـة ضيـوف الرحمـن، بالإضافة إلـى العديـد مـن الأنشطة التـي تتنـاول جوانـب مختلفـة لإثراء تجربـة الـزوار، ومنصـات وورش عمـل مصاحبـة تدعـم المشـاركين وتسـلط الضـوء علـى المبتكريـن.

ويتضمن أضخم معرض من نوعه مؤتمر دولي ورش عمل أنشطة وفعاليات مبتكرة.

وتهدف رؤية 2030 في قطاع الحج والعمرة إلى تيسير استضافة المزيد من المعتمرين وتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين، تقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج والمعتمرين، إثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين.