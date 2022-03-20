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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح ضمن 8 نجوم مرشحين للانضمام إلى باريس سان جيرمان

محمد صلاح نجم فريق
محمد صلاح نجم فريق ليفربول

أكد تقرير صحفي، أن النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، ضمن قائمة المرشحين للانضمام إلى باريس سان جيرمان، لتعويض رحيل كليان مبابي لاعب الفريق الفرنسي “المحتمل” إلى صفوف ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وذكر موقع “ le 10 sport" الفرنسي، أن باريس سان جيرمان يفضل التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند أو روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، لتعويض رحيل مبابي “المحتمل”.

 

وأضاف الموقع الفرنسي، أن باريس سان جيرمان يواجه صعوبة بشأن إمكانية ضم هالاند بسبب وجود منافسة شرسة من قبل مانشستر سيتي وريال مدريد للتعاقد مع اللاعب.

 

وأشار الموقع، إلي أن تعاقد باريس سان جيرمان مع ليفاندوفسكي لن يكون سهلا أيضا، بسبب تمسك نادي بايرن ميونخ بخدمات المهاجم البولندي.

 

وأوضح الموقع الفرنسي، أن باريس سان جيرمان يضع 8 مرشحين آخرين على طاولته لتعويض رحيل مبابي، وهم : محمد صلاح ( ليفربول)، باولو ديبالا ( يوفنتوس)، عثمان ديمبلي ( برشلونة)، ماركوس راشفود ( مانشستر يونايتد)، كريستيانو رونالدو ( مانشستر يونايتد)، روميلو لوكاكو ( تشيلسي)، مويس كين ( إيفرتون)، أنتوني ( أياكس).

 

كانت تقارير صحفية، أكدت مؤخرا، انهيار مفاوضات تجديد العقد بين محمد صلاح وإدارة نادي ليفربول الإنجليزي.

 

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل( 2022 - 2023)، ويرغب النجم المصري في رفع راتبه الأسبوعي من 200 ألف جنيه إسترليني إلى 450 ألف، وهو ما ترفضه إدارة الريدز، بسبب سقف الرواتب.

 

ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 20 هدفا، وبفارق 7 أهداف عن زميله البرتغالي دييجو جوتا صاحب المركز الثاني.

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