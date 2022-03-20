الأرصاد: غدا طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا / الاثنين / طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بارد على السواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد..بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تكون هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وفرص لأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 18 9

الإسكندرية 17 10

وادي النطرون 18 11

طنطا 16 10

شبين الكوم 18 10

دمنهور 17 11

بلطيم 17 10

مطروح 17 10

السلوم 16 9

سيوة 19 8

بورسعيد 17 9

دمياط 17 11

الزقازيق 18 10

المنصورة 18 10

الإسماعيلية 18 10

السويس 17 11

العريش 17 9

رفح 17 8

رأس سدر 24 10

نخل 19 5

نويبع 24 12

طابا 21 13

كاترين 20 5

الطور 23 15

شرم الشيخ 24 15

الغردقة 25 15

مرسى علم 25 14

الفيوم 21 8

بني سويف 19 9

المنيا 22 9

أسيوط 22 9

سوهاج 23 9

قنا 28 10

الأقصر 29 13

أسوان 30 12

ادفو 30 12

أبوسمبل 29 13

الوادي الجديد 28 10

شلاتين 28 13

أبو رماد 26 12

حلايب 26 13

رأس حدربة 25 12



أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:



العظمى الصغرى

مكة 35 22

المدينة 32 19

الرياض 32 21

المنامة 27 20

أبوظبي 29 20

الدوحة 32 19

الكويت 26 15

دمشق 10 1

بيروت 15 12

عمان 12 3

القدس 9 1

غزة 15 9

بغداد 21 10

مسقط 28 24

صنعاء 24 12

الخرطوم 37 22

طرابلس 14 9

تونس 15 7

الجزائر 18 11

الرباط 19 10

نواكشوط 32 18





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:



العظمى الصغرى

أنقرة 5 3-

اسطنبول 6 3

إسلام آباد 31 16

نيودلهي 36 19

جاكرتا 33 24

بكين 12 1

كوالالمبور 34 25

طوكيو 13 6

أثينا 8 6

روما 15 1

باريس 18 6

مدريد 12 10

برلين 13 0

لندن 15 8

مونتريال 8 2

موسكو 7 3

نيويورك 17 7

واشنطن 23 7

أديس أبابا 24 14