مارسيليا يفوز على نيس 2-1 في الدوري الفرنسي لكرة القدم

حقق مارسيليا فوزا ثمينا على ضيفه نيس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس الأحد، على ملعب فيلودروم في إطار الجولة 29 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



سجل هدفي مارسيليا كل من اركاديوز ميليك في الدقيقة 45 من ركلة جزاء وسيدريك باكامبو بالدقيقة 89، بينما احرز ماريو ليمينا هدف نيس في الدقيقة 90.



الفوز رفع رصيد مارسيليا إلى 53 نقطة في المركز الثاني وبفارق 12 نقطة عن باريس سان جيرمان صاحب الصدارة، فيما تجمد رصيد نيس عند 50 نقطة في المركز الرابع.



وفي مباريات اخري اقيمت في نفس الجولة تعادل ستاد ريمس مع ضيفه ليون ولوريان مع ضيفه ستراسبورج بدون أهداف، وحقق رين الفوز على ضيفه ميتز بنتيجة 6-1، وانتصر مونبلييه على مضيفه بوردو بهدفين نظيفين، وفاز انجيه على ضيفه ستاد بريست بهدف نظيف.

