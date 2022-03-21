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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل شخص في القصف الروسي للعاصمة الأوكرانية كييف

صدى البلد

قتل شخص واحد إثر قصف شمل منزلا ومنطقة تسوق في العاصمة الأوكرانية كييف من قبل القوات الروسية، وذلك وفقا لما أعلنة عمدة المدينة.

وقال عمدة كييف فيتالي كليتمشكو في وقت متأخر من يوم الأحد، إن الانفجارات ضربت منطقة بوديل في العاصمة الأوكرانية، بما في ذلك المناطق السكنية والتجارية.

وقال كليتشكو إن "الانفجارات أصابت بعض المنازل وعلى أراضي أحد مراكز التسوق. رجال الإنقاذ والمسعفون والشرطة موجودون بالفعل في مكان الحادث".

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وأضاف:"رجال الإنقاذ يطفئون حريقا كبيرا في أحد مراكز التسوق في منطقة بوديلسكي بالعاصمة. وأضاف أن الخدمات الطبية وخدمات الإنقاذ والشرطة موجودة في الموقع".

وفي وقت سابق الأحد، اندلعت نيران ضخمة مضادة للطائرات فوق كييف. وشاهدت شبكة "سي إن إن" مدافع مضادة للطائرات تطلق النار في سماء الليل لعدة دقائق فيما بدا أنه صاروخان مضادان للطائرات على الأقل أطلقا أيضا في الجو.

ليس من الواضح ما الذي كان الأوكرانيون يطلقون النار عليه، لكن طاقم "سي إن إن" رأى نقطة مضيئة تعبر السماء فوق العاصمة، والتي ربما كانت طائرة.

كييف قصف العاصمة الأوكرانية القوات الروسية كليتمشكو

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