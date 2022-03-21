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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون: أوروبا تبحث عن حلول للحد من ارتفاع أسعار الغاز وتنويع مصادره

الرئيس الفرنسي
الرئيس الفرنسي

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،  اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في قصر الإليزية، للاتفاق على حلول فعالة لارتفاع أسعار الطاقة المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، وذلك قبل قمة أوروبية ستخصص جزئيًا لهذه المسألة.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قال ماكرون، إن الأمر يتعلق بـ “تقارب الحلول الفعالة للحد من الزيادة في أسعار الغاز، والحد من التأثير على أسعار الكهرباء، والحصول على حلول تخزين مشتركة في أوروبا وتنويع مصادر إمدادنا”.

وأضاف أن الأولوية هي “الإعداد لحماية المنازل والشركات على المدى القصير وقدرتنا على المقاومة على المدى المتوسط، مع الحفاظ على “أمن الطاقة لفصل الشتاء المقبل”.

يشار إلى ان هذا الأمر يحتل مكانة بارزة في قائمة القمة الأوروبية يومي الخميس والجمعة في بروكسل، حيث ستُعقد أيضًا قمم الناتو ومجموعة السبع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

والتقى بيدرو سانشيز القادة الإيطاليين واليونانيين والبرتغاليين يوم الجمعة الماضي في روما لتحديد نهج مشترك من أجل دفع المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء الأخرى إلى اتخاذ إجراءات وقائية مهمة لجميع الدول.

إيمانويل ماكرون الناتو جو بايدن الرئيس الفرنسي اوروبا أسعار الغاز

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