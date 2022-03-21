أحمد موسى: قرارات الحكومة اليوم من أجل محدودي ومتوسطي الدخل

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الحكومة اتخذت قرارات اليوم من أجل الفقراء ومحدودي ومتوسطي الدخل، مشيرا إلى أن ما حدث يعني أنه سيتم زيادات في الأسعار.

وأضاف أحمد موسى، في برنامجه “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الاثنين، أن الدولة تحاول امتصاص صدمة الأزمة التي تضرب العالم ومصر، لافتا إلى أن الدولة تحاول تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة حددت سعرا واضحا لرغيف الخبز لمواجهة التلاعب، لافتا إلى أن الأزمة تزداد سوءا ولا أحد يعرف إلى متى تستمر.

وأكمل الإعلامي أحمد موسى، أن العالم يواجه أزمات اقتصادية حادة بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا وأمريكا وأوروبا، مشيرا إلى أن السعودية أعلنت أنها غير مسئولة عن نقص إمدادات الطاقة في العالم.

