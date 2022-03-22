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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد أمن القاهرة يداهم مصنع "مصاصات" أطفال غير مرخص بالمرج

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية وجرائم الغش التجارى.

فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع حلويات أطفال كائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة وذلك لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية الخاصة بتصنيع الحلوى "مصاصات" مُستخدماً خامات مجهولة المصدر.

وتبين من الفحص أن المضبوطات غير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما عُثر بداخل المصنع المشار إليه على (1 طن عسل نحل خام - 1٫570 طن حلوى "مصاصات" – 75 كيلو جرام ليمون – 12 كيلو جرام كامينا – 70 كيلو جرام مصاصات وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها – 9 ماكينة تصنيع – 4 إسطوانات بوتاجاز – 2000 إستيكر – 3000 كرتونة فارغة "معدة للتعبئة").

بمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات لتصنيع الحلوى بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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امن القاهرة الداخلية الغش التجاري مصنع بدون ترخيص مصنع حلويات

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