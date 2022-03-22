عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كوب من ماء الليمون يمنحك فوائد صحية غير متوقعة.. تعرف عليها

ماء الليمون
ماء الليمون

فوائد صحية لماء الليمون لصحتك فهو غني بالفيتامينات والعناصر الغذائية  بجانب مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب، والحفاظ على الجهاز المناعي.
يعد الليمون غني أيضًا بفيتامين أ والفلافونويد ومضادات الأكسدة الأخرى ويمكن أن تساعد مركبات الفلافونويد الجسم على حماية الرئتين والوقاية من سرطان الفم.
يحتوي الليمون أيضًا على معادن مثل الحديد والنحاس والبوتاسيوم والكالسيوم. إليك أهم الفوائد الصحية لتناول ماء الليمون لصحتك وفقا لموقع drhealthbenefits

1. يساعد على ضبط ضغط الدم

يحتوي ماء الليمون على  البوتاسيوم الذي يساعد  على التحكم في ضغط الدم و تقليل مستوى التوتر والاكتئاب المفرط.


2.  الجهاز الهضمي

 

 استهلاك ماء الليمون يمكن أن يساعد أيضًا في تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي ، مثل حرقة المعدة والغثيان وانتفاخ البطن والتجشؤ واضطرابات الإمساك 

عن طريق تناول هذه العشبة بشكل منتظم سوف تكون قادرة على المساعدة في تحفيز الجهاز الهضمي. 


3. ينشط وظائف الكبد

 

 ماء الليمون مفيد أيضًا للمساعدة في تكسير حصوات المرارة ويمكن أن يخفف من الحمى الناتجة عن الملاريا.

يمكن أن يساعد محتوى البوتاسيوم في ماء الليمون في علاج أعراض اضطرابات الكبد أو ما يُعرف بالصفراء مثل الإمساك والقيء وفقدان الشهية والدوخة. 


4.  في تخفيف الحمى

يمكن أن يساعد تناول مزيج من ماء الليمون الدافئ مع فوائد العسل في تخفيف أعراض الأنفلونزا مثل الحمى. تناول الجرعة كل ساعتين حتى تهدأ أعراض الأنفلونزا.

ماء الليمون الجهاز المناعي سرطان الفم ضغط الدم ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السجن 15 عاما لتربي عاشر سيدة متوفاة داخل مقابر حلوان

احسب هتقبض كام أول أبريل.. كل ما تريد معرفته عن زيادة المعاشات

قرارات حكومية جديدة لتخفيف أعباء التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين

بالأسعار الجديدة| عرض لـ محمد صلاح بـ 13 مليون جنيه في الاسبوع .. تفاصيل

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22- 3- 2022

سعر الدولار في البنوك اليوم 22-3-2022

صقيع حاد.. ذروة الموجة الباردة تضرب مصر اليوم| متى يتحسن الطقس؟

بحد أدنى 300 جنيه شهريا.. تفاصيل زيادة مرتبات الموظفين الشهر المقبل

موضوعات متعلقة

للقلب وانقاص الوزن.. مشروب الليمون مع الزنجبيل

الآثار الجانبية المحتملة للإكثار من ماء الليمون أثناء الحمل.. تفاصيل

ترشيحاتنا

طارق الشيخ يتعرض لوعكة صحية ويطلب الدعاء

التموين: غرامة تصل لـ5 ملايين جنيه لعدم تحديد سعر رغيف الخبز

بالأسعار الجديدة| عرض لـ محمد صلاح بـ 13 مليون جنيه في الاسبوع .. تفاصيل

ننشر تفاصيل محاكمة فتاة التيك توك حنين حسام في قضية الإتجار بالبشر

صقيع حاد.. الأرصاد تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس

وزيرة التخطيط: نستهدف تحسين جودة حياة المواطنين وبناء الإنسان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور رئيس هيئة الإستخبارات العسكرية| القوات المسلحة تنظم فعاليات المنتدى المصرى البريطانى لمكافحة الإرهاب

لا جثث ركاب ولا ناجين.. شاهد لقطات صادمة للطائرة المنكوبة بـ الصين

شاهد.. مدرب يوجا عمره 125 عاما ينحني لرئيس وزراء الهند|فيديو

صقيع حاد.. ذروة الموجة الباردة تضرب مصر اليوم| متى يتحسن الطقس؟

فيديو

بلقيس فتحى تستعد لطرح 4 أغانى من ألبومها

تعرف على اختصاصات صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.. فيديو جراف

بحضور رئيس هيئة الإستخبارات العسكرية| القوات المسلحة تنظم فعاليات المنتدى المصرى البريطانى لمكافحة الإرهاب

من هي نور الغندور بطلة المسلسل الخليجي من شارع الهرم .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

إلهام أبو الفتح

اللهم .. بلغنا رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ