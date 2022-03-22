كوب من ماء الليمون يمنحك فوائد صحية غير متوقعة.. تعرف عليها

فوائد صحية لماء الليمون لصحتك فهو غني بالفيتامينات والعناصر الغذائية بجانب مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب، والحفاظ على الجهاز المناعي.

يعد الليمون غني أيضًا بفيتامين أ والفلافونويد ومضادات الأكسدة الأخرى ويمكن أن تساعد مركبات الفلافونويد الجسم على حماية الرئتين والوقاية من سرطان الفم.

يحتوي الليمون أيضًا على معادن مثل الحديد والنحاس والبوتاسيوم والكالسيوم. إليك أهم الفوائد الصحية لتناول ماء الليمون لصحتك وفقا لموقع drhealthbenefits

1. يساعد على ضبط ضغط الدم

يحتوي ماء الليمون على البوتاسيوم الذي يساعد على التحكم في ضغط الدم و تقليل مستوى التوتر والاكتئاب المفرط.



2. الجهاز الهضمي

استهلاك ماء الليمون يمكن أن يساعد أيضًا في تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي ، مثل حرقة المعدة والغثيان وانتفاخ البطن والتجشؤ واضطرابات الإمساك

عن طريق تناول هذه العشبة بشكل منتظم سوف تكون قادرة على المساعدة في تحفيز الجهاز الهضمي.



3. ينشط وظائف الكبد

ماء الليمون مفيد أيضًا للمساعدة في تكسير حصوات المرارة ويمكن أن يخفف من الحمى الناتجة عن الملاريا.

يمكن أن يساعد محتوى البوتاسيوم في ماء الليمون في علاج أعراض اضطرابات الكبد أو ما يُعرف بالصفراء مثل الإمساك والقيء وفقدان الشهية والدوخة.



4. في تخفيف الحمى

يمكن أن يساعد تناول مزيج من ماء الليمون الدافئ مع فوائد العسل في تخفيف أعراض الأنفلونزا مثل الحمى. تناول الجرعة كل ساعتين حتى تهدأ أعراض الأنفلونزا.