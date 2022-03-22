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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رانيا المشاط تلتقي السفير الأمريكي مع قرب انتهاء مهام عمله في مصر

رانيا المشاط
رانيا المشاط

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جوناثان كوهين، السفير الأمريكي بالقاهرة، والذي من المقرر أن تنتهي مهام عمله رسميًا في مصر كممثل للولايات المتحدة الأمريكية بنهاية الشهر الجاري.

وخلال اللقاء وجه جوناثان كوهين، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على التعاون والتنسيق على مدار الفترة الماضية، في دفع العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة الامريكية وجمهورية مصر العربية، وتعزيز العمل الإنمائي بما يحفز الجهود التنموية، والتنسيق بين السفارة وكافة الجهات الحكومية لتحقيق تقدم في ملف العلاقات الاقتصادية المشتركة.

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وفي ذات السياق أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى التعاون الوثيق والتنسيق المستمر بين الوزارة والسفارة الأمريكية بالقاهرة على مدار العامين الماضيين، لإنجاز العديد من ملفات العمل المشترك والدفع بالجهود التنموية لتحقيق أجندة التنمية المستدامة بما يتوافق مع أولويات الحكومة.

ووجهت الشكر للسفير جوناثان كوهين، على فترة عمله في مصر وتعاونه المستمر في سبيل تعزيز العلاقات المصرية الأمريكية، مؤكدة حرص مصر على توطيد التعاون الاقتصادي والإنمائي مع الولايات المتحدة الأمريكية والتوسع في مزيد من مجالات التعاون من خلال الاستراتيجية المشتركة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للفترة من 2021-2025.

جدير بالذكر أنه خلال العامين الماضيين شهدت العلاقات المصرية الأمريكية تطورات عدة حيث تم خلال عام 2020 توقيع 7 اتفاقيات منح مع الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بقيمة 112 مليون دولار، كما تم توقيع اتفاقيات في نوفمبر 2021 اتفاقيات 7 منح جديدة بقيمة 125 مليون دولار، في مجالات متعددة مثل التعليم، والتعليم العالي، والعلوم والتكنولوجيا، والزراعة، والصحة، والحوكمة الاقتصادية، والتجارة والاستثمار.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون التاريخية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر أكثر من 30 مليار دولار منذ عام 1978، في قطاعات متنوعة أبرزها الصحة والسكان والتعليم، بينما تسجل محفظة المشروعات الموقعة منذ عام 2014 نحو مليار دولار.

التنمية المستدامة التعاون الدولي التعاون الاقتصادى Real state Finance

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