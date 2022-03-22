اتصالات النواب: الرئيس السيسي يعطي أولوية كبرى لتنفيذ مبادرة مصر الرقمية

أشادت مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بجهود الدولة المصرية في تعزيز قطاع الاتصالات والتقدم إلى الأمام في مجال التحول الرقمي، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية قام بإصدار توجيهات خاصة بشأن تنفيذ مبادرة مصر الرقمية من اجل تكثيف الاستثمارات.

وأكدت “محروس” لـ"صدي البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعطي أولوية كبرى بمبادرة مصر الرقمية ويسعي لوجود متخصصين جدد لقطاع الاتصالات من اجل النهود بالدولة المصرية بمجال التكنولوجيا والاتصالات، لافتة الي أن مبادرة مصر الرقمية تهدف لتمكين الشباب ليكونوا قادة علي مستوي العالم ولديهم القدرة علي تنفيذ رؤية رقمية جادة وداعمة للدولة الي جانب دمج كافة المتخصصين في هذا المجال ،للاستفادة منهم في تخصصات اخري متعددة تستفيد بيهم الدولة المصرية بشكل يعمل على اثراء تكنولوجيا المعلومات في مصر.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الاجتماع الاخير للرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي وجه فيه بالإسراع في تنفيذ جهود مبادرة مصر الرقمية، والاستفادة من المتخصصيين، يأتي ذلك بهدف دعم الأداء الحكومي، من خلال توفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية ، لافتة إلى أن هذه المبادرة أيضا ، تسعي إلى تحقيق أحلام وطموحات المواطن المصري، وذلك من خلال التعامل بسياسة الشباك الواحد، لأداء خدمة ما، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لمضاعفة القدرات المعلوماتية، والرقمية، معقبة:" أرى أن هذه الخطوة ، تدعم اسستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، كما انها ستعمل على رفع كفاءة منظومة القطاع الحكومي بشكل كبير ".

جاء ذلك بعد أن شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيـا المعلومات والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ووقع البروتوكولين المهندس رأفت عبد العزيز هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيـا المعلومات لشئون البنية التحتية، والمحاسب أحمد سعيد، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشرف على قطاع الشئون المالية والإدارية.

ويهدف البروتوكول الأول، الموقع بين الوزارتين إلى تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لبناء مدن ذكية أكثر استدامة لمواطنيها وزوارها، وذلك بما يسهم في تحسين نوعية حياة المواطن المصري، ورفع كفاءة العمليات والخدمات الحضرية، والقدرة على المنافسة التي تقدمها تلك المدن، كما تلبي في الوقت ذاته الاحتياجات المتزايدة للأجيال الحالية والقادمة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.

بينما يهدف البروتوكول الثاني، الموقع بين وزارة الاتصالات ووزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، إلى تنفيذ مشروعات ومبادرات التحول الرقمي ( مصر الرقمية)، والتنسيق فيما بين وزارة الاتصالات والهيئة لتطـوير آليات العمل واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة والمساهمة فـي التحـول إلى المجتمـع الرقمـي لبـنـاء مجتمـع معلومـاتي عصـري، يسـهم فـي دفـع عجلـة النمو الاقتصـادي، ودعـم كفـاءة الأنشطة الحكوميـة وتـوفير البنيـة الأساسية للاتصالات مـن الألياف الضوئية بالمقرات المختلفـة للهيئة، وكذلك توفير الدعم الفني واللوجسـتـي فـي المشروعات ذات الصلة والتي تشرف على تنفيذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة مستمرة في جهـودها نحو التحـول الرقمـي، من خلال رؤيـة شـاملة ومتكاملـة تتمثل فـي تهيئة مجتمـع متصـل رقميـاً مـن خـلال استخدام التطبيقات التكنولوجية فـي كـافـة مناحي الحياة، حتى تتواكب مصـر مـع التطور المتلاحـق فـي استخدامات تكنولوجيـا الاتصـالات والمعلومـات فـي مختلـف الأنشـطة الاقتصادية والاجتماعيـة ودعـم تنميـة الأعمـال الإلكترونيـة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: “هدفنا كدولة هو تحويل الحكومـة إلى حكومـة متصـلة بالأنظمـة الرقمية، بما يسهم في تحسين العمـل داخـل الجهـاز الإداري للدولـة ليعمـل بكفاءة وفاعليـة وتعزيـز قـيم الشفافية والمحاسبة والمراقبـة”.