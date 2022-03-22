عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اتصالات النواب: الرئيس السيسي يعطي أولوية كبرى لتنفيذ مبادرة مصر الرقمية

مرثا محروس وكيل لجنة
مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس ال

أشادت مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بجهود الدولة المصرية في تعزيز قطاع الاتصالات والتقدم إلى الأمام في مجال التحول الرقمي، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية قام بإصدار توجيهات خاصة بشأن تنفيذ مبادرة مصر الرقمية من اجل تكثيف الاستثمارات.

وأكدت “محروس” لـ"صدي البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعطي أولوية كبرى بمبادرة مصر الرقمية ويسعي لوجود متخصصين جدد لقطاع الاتصالات من اجل النهود بالدولة المصرية بمجال التكنولوجيا والاتصالات، لافتة الي أن مبادرة مصر الرقمية تهدف لتمكين الشباب ليكونوا قادة علي مستوي العالم ولديهم القدرة علي تنفيذ رؤية رقمية جادة وداعمة للدولة الي جانب دمج كافة المتخصصين في هذا المجال ،للاستفادة منهم في تخصصات اخري متعددة تستفيد بيهم الدولة المصرية بشكل يعمل على اثراء تكنولوجيا المعلومات في مصر.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الاجتماع الاخير للرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي وجه فيه بالإسراع في تنفيذ جهود مبادرة مصر الرقمية، والاستفادة من المتخصصيين، يأتي ذلك بهدف دعم الأداء الحكومي، من خلال توفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية ، لافتة إلى أن هذه المبادرة أيضا ، تسعي إلى تحقيق أحلام وطموحات المواطن المصري، وذلك من خلال التعامل بسياسة  الشباك الواحد، لأداء خدمة ما، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لمضاعفة القدرات المعلوماتية، والرقمية، معقبة:"  أرى أن هذه الخطوة ، تدعم اسستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، كما انها ستعمل على رفع كفاءة منظومة القطاع الحكومي بشكل كبير ".

 

جاء ذلك بعد أن شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيـا المعلومات والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ووقع البروتوكولين المهندس رأفت عبد العزيز هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيـا المعلومات لشئون البنية التحتية، والمحاسب أحمد سعيد، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشرف على قطاع الشئون المالية والإدارية.

 ويهدف البروتوكول الأول، الموقع بين الوزارتين إلى تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لبناء مدن ذكية أكثر استدامة لمواطنيها وزوارها، وذلك بما يسهم في تحسين نوعية حياة المواطن المصري، ورفع كفاءة العمليات والخدمات الحضرية، والقدرة على المنافسة التي تقدمها تلك المدن، كما تلبي في الوقت ذاته الاحتياجات المتزايدة للأجيال الحالية والقادمة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.

بينما يهدف البروتوكول الثاني، الموقع بين وزارة الاتصالات ووزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، إلى تنفيذ مشروعات ومبادرات التحول الرقمي ( مصر الرقمية)، والتنسيق فيما بين وزارة الاتصالات والهيئة لتطـوير آليات العمل واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة والمساهمة فـي التحـول إلى المجتمـع الرقمـي لبـنـاء مجتمـع معلومـاتي عصـري، يسـهم فـي دفـع عجلـة النمو الاقتصـادي، ودعـم كفـاءة الأنشطة الحكوميـة وتـوفير البنيـة الأساسية للاتصالات مـن الألياف الضوئية بالمقرات المختلفـة للهيئة، وكذلك توفير الدعم الفني واللوجسـتـي فـي المشروعات ذات الصلة والتي تشرف على تنفيذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة مستمرة في جهـودها نحو التحـول الرقمـي، من خلال رؤيـة شـاملة ومتكاملـة تتمثل فـي تهيئة مجتمـع متصـل رقميـاً مـن خـلال استخدام التطبيقات التكنولوجية فـي كـافـة مناحي الحياة، حتى تتواكب مصـر مـع التطور المتلاحـق فـي استخدامات تكنولوجيـا الاتصـالات والمعلومـات فـي مختلـف الأنشـطة الاقتصادية والاجتماعيـة ودعـم تنميـة الأعمـال الإلكترونيـة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: “هدفنا كدولة هو تحويل الحكومـة إلى حكومـة متصـلة بالأنظمـة الرقمية، بما يسهم في تحسين العمـل داخـل الجهـاز الإداري للدولـة ليعمـل بكفاءة وفاعليـة وتعزيـز قـيم الشفافية والمحاسبة والمراقبـة”.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التحول الرقمي قطاع الاتصالات تكنولوجيا المعلومات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لسوء الأحوال الجوية.. محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة غدا

السجن 15 عاما لتربي عاشر سيدة متوفاة داخل مقابر حلوان

بالأسعار الجديدة| عرض لـ محمد صلاح بـ 13 مليون جنيه في الاسبوع .. تفاصيل

احسب هتقبض كام أول أبريل.. كل ما تريد معرفته عن زيادة المعاشات

صقيع حاد.. ذروة الموجة الباردة تضرب مصر اليوم| متى يتحسن الطقس؟

الأرصاد : نشاط للرياح وانخفاض درجات الحرارة خلال الـ 48 ساعة المقبلة .. فيديو

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22- 3- 2022

مجلس الوزراء: وضع القطاع الخاص مختلف وله سياق ينظم زيادة الأجور.. شاهد

ترشيحاتنا

تجاهل المظاهرات.. إيلون ماسك يفتتح أول مصنع لشراكته الأوروبية

خبير مصرفي يكشف حقيقة استيلاء البنوك على ودائع العملاء والاستفادة منها

بشرى سارة..مصر تقترب من التوصل لاتفاق لاستيراد القمح من الهند

دراسة: الجينات المرتبطة بمرض السرطان والقلب يمكن اكتشافها في الأجنة

فضل شهر رمضان .. 22 مكافأة ربانية لـ الصائمين

مرحب بالدفء أخيرا .. مواقع التواصل تستقبل فصل الربيع بالاحتفالات في بريطانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول سيارة SUV كهربائية في تاريخ مازيراتي.. انطلاق جريكاليه لأول مرة عالميًا|بالصور

جاريد ليتو يحتفل بالعرض الخاص لفيلمه Morbius في برلين ..صور

أبل تثير التساؤلات.. شاهد رجل حامل في أجهزة آيفون بعد التحديث

ناسا: 5000 كوكب يمتلك حياة مثل الأرض

فيديو

مهنتنا بتطفش الرجالة.. تصريحات إيناس الدغيدي تثير الجدل.. فيديو جراف

تعرف على مشروع الموازنة للعام المالي الجديد .. فيديو جراف

المتحدث العسكري يستعرض القدرات العسكرية للقوات المسلحة في "الجيش الأبي"

ملاذ آمن وقت الأزمات.. وصفي أمين: انكسار طفيف في موجة جنون الذهب

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

إلهام أبو الفتح

اللهم .. بلغنا رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ