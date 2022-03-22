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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير اقتصادي يحدد أفضل طرق استثمار الأموال خلال الفترة المقبلة

أرشيفية
أرشيفية

نصح محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية المواطنين بإدارة نفقاتهم بشكل جيد وترشيد الإستهلاك واللجوء إلى الشراء الأجل قدر المستطاع والحفاظ على أكبر قدر من السيولة لديه فى أصول.
 

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وتوقع محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية وجود فرص قوية للاستثمار فى أسواق المال حيث تعاني وقت رفع الفائدة بما يمثل وقت ملائم لتكوين محافظ استثمارية لمدد طويلة.

وقال محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"أن شهر مارس هو شهر رفع الفائدة  فى اغلب البنوك المركزية فى العالم وكانت البداية بقرار الفيدرالي الأمريكي وتبعه المركزى المصري مؤكداً أن  سوق أدوات الدين المصري سيظل جاذب للمستثمرين الأجانب.

تابع :فى تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" فبراير الماضى أن شركتي "باينبريدج إنفستمنتس" و"رينايسانس كابيتال" توقعتا استمرار الأداء القوي لسوق السندات المصرية وأن تحقق مكاسب تزيد عن 10% في 2022، بعد أن حققت عائدا بنسبة 13% العام الماضي، وهو ثاني أفضل عائد في العالم، بالمقارنة مع متوسط خسائر بلغ 1.2% سجلتها أدوات الدين في الأسواق الناشئة، كما توقعت شركة "باينبريدج" ومقرها لندن، أن تحقق السندات المقومة بالجنيه المصري عائدا يصل إلى 17% خلال 2022، في ظل استقرار معدلات التضخم وسعر العملة بفضل السياسات النقدية المطبقة.

وكشف محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية عن افضل طرق حفظ قيمة المدخرات واستثماراها خلال الأزمة الحالية   سيكون في العقار أو الذهب أو يكون لديك  مشروع منتج لأن اى مشروع منتج جيد جداً للاستثمار خلال العام الجاري حيث سيستفيد إلى حد كبير من ضعف الاستيراد نتيجة تعطل الكثير من سلاسل الإمداد وتشجيع الحكومة للمنتج المحلى من أجل توفير العملة الصعبة ، أما ميزة الذهب أنه يحفظ قيمة المدخرات كما أنه سهل التسييل من خلال البيع، والعقار أيضاً وسيلة جيدة للاستثمار ولكنه صعب في تسييله إلى حد ما ولكن كلاهما ملاذات آمنة لحفظ قيمة المدخرات.

وحذر محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية من الاستثمار فى البتكوين خصوصا لأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة،  مؤكداً أنه أسرع طريق لخسارة أموالك فهو استثمار عالى المخاطر لا ينصح بوضع مدخراتك فيه وعلى الحكومة دور كبير فى التحذير والتنبيه ورفع الوعى تجاه الاستثمار فى تلك الأوعية الغير آمنة.

وأكد محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية أن عام 2024 سيشهد تراجع الموجة التضخمية الحالية وأيضا عودة الاستقرار للاقتصاد العالمى وثبات الأسعار نسبيا.

محمد عبد الوهاب خبير اقتصادى الجنيه المصري العملة الصعبة السياسات النقدية ترشيد الاستهلاك Finanace Real Estate

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