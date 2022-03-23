نشرة أخبار العالم| مصر تقترب من التوصل لاتفاق لاستيراد القمح من الهند.. روسيا تهدد باستخدام السلاح النووي.. وموسكو تغير تكتيكاتها الحربية في أوكرانيا

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عدداً من أهم الأخبار على الساحتين الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

قناة السويس تعدل رسوم العبور الإضافية لناقلات النفط المحملة إلى 15%

قالت هيئة قناة السويس، أمس الثلاثاء، إنه تقرر تعديل رسوم العبور الإضافية لناقلات النفط الخام المحملة مؤقتا إلى 15% اعتبارًا من أول مايو.

وحسب وكالة "رويترز"، تقرر أيضًا استمرار فرض رسوم إضافية على الناقلات الفارغة بواقع 5% من رسوم العبور العادية.

وأضاف بيان الهيئة أن "هذه الرسوم الإضافية تعتبر مؤقتة ويمكن تعديلها أو إلغاؤها وفقا لمتغيرات سوق النقل البحري".

وتأتي التغييرات "تماشيا مع النمو الكبير في التجارة العالمية ، وتحسن اقتصاديات السفن، وتطوير الممر المائي لقناة السويس ، وتعزيز خدمة الترانزيت".

أمريكا: لن نغلق سفارتنا في روسيا.. وبايدن لا يخطط لاستدعاء السفير

قال السفير الأمريكي في روسيا، جون سوليفان، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لا تخطط لإغلاق سفارتها في موسكو، مضيفًا أن الرئيس جو بايدن لا يخطط لاستدعائه إلى الولايات المتحدة.

وقال سوليفان في تصريحات لصحيفة “نوفايا جازيتا”، إن “واشنطن تعتبر أن الوجود الدبلوماسي في موسكو أمر مهم للغاية”.

وذكر سوليفان أن الولايات المتحدة ترى علامات من روسيا تدل على احتمال قطع العلاقات الدبلوماسية.

نسير وفقا للخطة.. روسيا تهدد باستخدام السلاح النووي في هذه الحالة

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية “الكرملين”، دميتري بيسكوف، أمس الثلاثاء، إن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تسير بشكل واضح وفقا للخطط والمهام المحددة مسبقا، محذرًا من أن موسكو ستستخدم السلاح النووي في حال وجود تهديد لوجودها.

وأكد بيسكوف في حديثه مع شبكة "سي إن إن" على أنه "منذ البداية، لم يعتقد أي أحد أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستستغرق يومين".

وأضاف أن "احتلال أوكرانيا ليس من أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة"، لافتا إلى أن الهدف الرئيسي لعمليات الجيش الروسي في ماريوبول هو "تطهير المدينة من الوحدات القومية المتطرفة" الأوكرانية.

روسيا تغير تكتيكاتها الحربية في أوكرانيا..وخوف من سيناريو مأساوي

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية في تقرير لها أن هناك تحولا في التكتيكات الروسية يمكن أن يشير إلى مرحلة جديدة قاتمة في الحرب مع أوكرانيا.

وقالت إنه في يوم الإثنين وبعد قتال عنيف، استعادت القوات الأوكرانية السيطرة على ضاحية ماكاريف، الواقعة غربي العاصمة كييف وكانت قد تعرضت لضربات جوية روسية.

وأضافت أنه من المغري النظر إلى هذا الانتصار الصغير للقوات الأوكرانية على أنه تحول في الزخم في معركة كييف: في أوقات أفضل، ستكون هذه الضاحية على بعد ساعة واحدة فقط بالسيارة من خريشتشاتيك، الشارع المركزي في العاصمة.

كانت كييف في السابق تبدو وكأنها الهدف الأساسي لما كان الكرملين ليتصوره باعتباره عملية سريعة لتغيير النظام. وهزت العاصمة انفجارات في الأيام الأخيرة لكنها بعيدة كل البعد عن أن تكون محاصرة.

على بحر آزوف، لا تزال مدينة ماريوبول الجنوبية الشرقية المحاصرة - على الرغم من محاصرتها وضربها بلا رحمة، كتلة تلو الأخرى، من قبل قوة النيران الروسية - بعيدة عن السيطرة الروسية. ورفض المدافعون عنها إنذارا نهائيا بالاستسلام بحلول صباح يوم الاثنين مما أحبط جهدا روسيا لوضع اللمسات الأخيرة على جسر بري يربط شبه جزيرة القرم بالجمهوريات الانفصالية في منطقة دونباس الشرقية.

وبعد شهر تقريبا من شن روسيا غزوها لأوكرانيا، غير الجيش الأوكراني رسائله بشكل ملحوظ. ويقول الأوكرانيون إن تقدم الجيش الروسي قد أحبط، مما أجبر على تحول في التكتيكات الروسية.

السعودية .. التحالف العربي يعترض صاروخاً باليستياً باتجاه جازان

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه جازان.

ووفقا لقناة "العربية"، قال التحالف إن تصعيد الميليشيا لانتهاكاتها الجسيمة يتعمد إفشال المشاورات اليمنية.

لم يبق شيء هناك.. رئيس أوكرانيا: القصف الروسي حول ماريوبول إلى أنقاض

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه “لم يبق شيء” في مدينة ماريوبول بعد أسابيع من القصف الروسي.

وحسب “جيروزاليم بوست” قال زيلينسكي عن ماريوبول التي يبلغ عدد سكانها، 400 ألف نسمة، في خطاب بالفيديو إلى البرلمان الإيطالي “لم يتبق شيء هناك، فقط أنقاض”.

وأصدرت أوكرانيا تحذيرات شديدة الخطورة بشأن مدينة خيرسون، حيث يقول المسؤولون إن السكان ليس لديهم طعام أو دواء أو كهرباء أو مياه.

بشرى سارة.. مصر تقترب من التوصل لاتفاق لاستيراد القمح من الهند

قالت وزارة التجارة الهندية إن الهند تجري محادثات نهائية لبدء تصدير القمح إلى مصر بينما تجري مناقشات مع دول مثل الصين وتركيا والصين وإيران لبدء الشحنات الصادرة من السلعة.

وحسب "بيزنس ستاندرد" الهندية، وقالت الوزارة إن صادرات الهند من القمح ارتفعت إلى 1.74 مليار دولار خلال الفترة من أبريل إلى يناير 2021-2022 مقابل 340.17 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي 2019-2020، بلغت قيمة صادرات القمح 61.84 مليون دولار، والتي ارتفعت إلى 549.67 مليون دولار في 2020-2021.

وأوضحت وزارة التجارة في الهند أيضا أن هيئة تنمية صادرات المنتجات الزراعية والغذائية المصنعة (APEDA) نظمت مؤخرا اجتماعا لأصحاب المصلحة الرئيسيين في سلسلة القيمة لتعزيز الصادرات إلى تلك البلدان التي لديها إمكانات شحن ضخمة في أعقاب اضطرابات سلسلة التوريد العالمية بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وأضافت الوزارة:"في الاجتماع، أكدت السكك الحديدية توفير ما يكفي لتلبية أي طلب فوري على نقل القمح الإضافي. كما طلب من سلطات الموانئ زيادة المحطات المخصصة إلى جانب حاويات مخصصة للقمح منفصلة في الموانئ".

أمريكا: على إيران اتخاذ قرارات صعبة لإتمام الاتفاق النووي

أعلن المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الأمريكية ​نيد برايس​، أن الأمر يعود لإيران الآن لاتخاذ قرارات "صعبة" من أجل إحياء الاتفاق النووي مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها، موضحا أنه بعد نحو سنة من المفاوضات "المسؤولية تقع على ​طهران​ لاتخاذ قرارات قد تعتبرها صعبة".

وكانت صحيفة "​وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلت ​عن دبلوماسيين غربيين، في وقت سابق من اليوم، أن الجهود المبذولة لإحياء ​الاتفاق النووي​ لعام 2015 تتوقف الآن على "ما قد يكون القضية الأكثر حساسية من الناحية السياسية في المفاوضات"، وهي "ما إذا كان سيتم إزالة تصنيف ​الحرس الثوري​ ال​إيران​ي من قائمة المنظمات الإرهابية".

وأعلن ​وزير الخارجية​ الإيراني ​حسين أمير عبد اللهيان​، أمس الاثنين، "اقتراب بلاده من المرحلة النهائية للاتفاق خلال محادثات ​فيينا​ النووية".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها على استعداد لاتخاذ قرارات صعبة من أجل التوافق مع إيران بشأن الاتفاق النووي، لكنها حذرت من أنّ إبرام هذا الاتفاق "ليس وشيكاً ولا مؤكّداً" وأنّها جاهزة بالتالي لاحتمال نجاح المفاوضات كما لفشلها.

أمريكا: قلقون بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية في أوكرانيا

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أمس الثلاثاء، إن البيت الأبيض سيناقش الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية مع الحلفاء في سياق الأزمة الأوكرانية.

وقال سوليفان في إفادة صحفية، “لقد أثار الرئيس بوتين في الأيام الأولى للصراع في الواقع شبح الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية. إنه أمر يجب علينا القلق بشأنه”.

وأضاف: “بناءً على تحليلنا الحالي، لم نغير وضعنا النووي حتى الآن. ولكن نحن نراقب باستمرار هذا الاحتمال المحتمل، وبالطبع نتعامل معه على محمل الجد قدر الإمكان. وسوف نتشاور مع الحلفاء والشركاء بشأن هذا الاحتمال ونناقش استجاباتنا المحتملة”.

فرنسا: لا يوجد اتفاق قريب لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

قال قصر الإليزيه في بيان إنه لا يوجد اتفاق في الأفق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا بعد أن تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيريه الروسي والأوكراني بشكل منفصل يوم الثلاثاء.

وجاء في البيان "في الوقت الحالي لا يوجد اتفاق، لكن الرئيس (ماكرون) لا يزال مقتنعا بضرورة مواصلة جهوده".

وأضاف البيان "لا يوجد مخرج آخر سوى وقف إطلاق النار ومفاوضات بحسن نية بين روسيا وأوكرانيا".

متحدثة البيت الأبيض تعلن إصابتها بـ فيروس كورونا.. وتكشف عن حالة بايدن

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أمس الثلاثاء، إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وقالت ساكي في تغريدة عبر منصة “تويتر" إن “نتيجة الاختبار جاءت إيجابية، وأنها لن ترافق الرئيس جو بايدن في رحلته الأوروبية”.

وأشارت ساكي إلى أنها عقدت اجتماعين متباعدين مع بايدن أمس الأول الإثنين، وأن ذلك اللقاء لا يعد اتصالا وثيقا كما هو محدد في إرشادات مركز السيطرة، وقالت إن بايدن أجرى اختبارا وكانت نتيجته سلبية.