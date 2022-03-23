سميرة أحمد: أنور وجدي تنبأ بنجوميتي..وحصلت على جنيه واحد في أول عمل|فيديو

قالت الفنانة القديرة سميرة أحمد، إن أول أجر حصلت عليه، كان جنيهاً، مؤكدة أن أول عمل لها كان مع المخرج حسن الإمام، وكان مع الفنان أنور وجدي.



وأضافت سميرة أحمد، خلال حوارها ببرنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، أنها شاركت فى فيلم حبيب الروح، مع يوسف وهبي، و ليلي مراد و أنور وجدي.



ولفتت إلى أن أنور وجدي هو من اختارها للمشاركة فى فيلم حبيب الروح، مؤكدة أنها قالت فى الفيلم لـ ليلي مراد "شربي شنبانية دي يا هانم".



وتابعت: "أنور وجدى قاللى بعد فيلم حبيب الروح إننى سأصبح بطلة فى الأفلام" وأكدت أنها حصلت على جنيه بعد مشاركتها فى الفيلم.

