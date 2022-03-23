بحضور المحافظ والنقيب العام.. انطلاق المؤتمر الخامس لأطباء الأسنان في كفر الشيخ|صور

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور إيهاب هيكل، النقيب العام لأطباء الأسنان، مساء الثلاثاء، افتتاح المؤتمر الخامس لنقابة أطباء الأسنان بمحافظة كفر الشيخ، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور أحمد فاضل، نقيب أطباء الأسنان بمحافظة كفر الشيخ، والدكتور عادل حجاج، رئيس الجمعية العلمية لأطباء الأسنان بالمحافظة، وعدد من عمداء كليات طب الأسنان، وأساتذة طب وجراحة الأسنان.

وعلى هامش المؤتمر، افتتح محافظ كفر الشيخ، ونقيب عام أطباء الأسنان، ونقيب أطباء الأسنان بمحافظة كفر الشيخ، معرض مستلزمات وأدوات طب الأسنان، المُقام على مساحة 1200 متر مربع، بمشاركة 50 شركة.

وفي ختام المؤتمر، كرَّمت نقابة أطباء الأسنان، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، وعدداً من شيوخ مهنة طب الأسنان على مستوى الجمهورية؛ عرفاناً وتقديراً بدورهم الفعّال في الارتقاء بالمهنة السامية.

جدير بالذكر أن الدكتور علي أبو يدك، طبيب الأسنان، وقارئ القرآن الكريم الشهير، هو من افتتح فعاليات المؤتمر بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم بصوته المميز الرخيم.

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