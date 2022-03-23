عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحضور المحافظ والنقيب العام.. انطلاق المؤتمر الخامس لأطباء الأسنان في كفر الشيخ|صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور إيهاب هيكل، النقيب العام لأطباء الأسنان، مساء الثلاثاء، افتتاح المؤتمر الخامس لنقابة أطباء الأسنان بمحافظة كفر الشيخ، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام.

 

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور أحمد فاضل، نقيب أطباء الأسنان بمحافظة كفر الشيخ، والدكتور عادل حجاج، رئيس الجمعية العلمية لأطباء الأسنان بالمحافظة، وعدد من عمداء كليات طب الأسنان، وأساتذة طب وجراحة الأسنان.

بتكلفة 155مليون جنيه.. محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروعات حياة كريمة بمطوبس

محافظ كفر الشيخ يتفقد مدرسة للتعليم الأساسي ونقطة إسعاف

وعلى هامش المؤتمر، افتتح محافظ كفر الشيخ، ونقيب عام أطباء الأسنان، ونقيب أطباء الأسنان بمحافظة كفر الشيخ، معرض مستلزمات وأدوات طب الأسنان، المُقام على مساحة 1200 متر مربع، بمشاركة 50 شركة.

 

وفي ختام المؤتمر، كرَّمت نقابة أطباء الأسنان، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، وعدداً من شيوخ مهنة طب الأسنان على مستوى الجمهورية؛ عرفاناً وتقديراً بدورهم الفعّال في الارتقاء بالمهنة السامية.

 

جدير بالذكر أن الدكتور علي أبو يدك، طبيب الأسنان، وقارئ القرآن الكريم الشهير، هو من افتتح فعاليات المؤتمر بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم بصوته المميز الرخيم.

IMG-20220322-WA0104
IMG-20220322-WA0104
IMG-20220322-WA0105
IMG-20220322-WA0105
IMG-20220322-WA0101
IMG-20220322-WA0101
IMG-20220322-WA0103
IMG-20220322-WA0103
IMG-20220322-WA0102
IMG-20220322-WA0102
IMG-20220322-WA0099
IMG-20220322-WA0099
حياة كريمة محافظة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين أطباء الأسنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأسعار الجديدة| عرض لـ محمد صلاح بـ 13 مليون جنيه في الاسبوع .. تفاصيل

صقيع حاد.. ذروة الموجة الباردة تضرب مصر اليوم| متى يتحسن الطقس؟

السجن 15 عاما لتربي عاشر سيدة متوفاة داخل مقابر حلوان

احسب هتقبض كام أول أبريل.. كل ما تريد معرفته عن زيادة المعاشات

لسوء الأحوال الجوية.. محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة غدا

أجواء أوروبية.. أمطار متوسطة على فترات وتعطيل الدراسة غدا في الإسكندرية (شاهد)

بشرى سارة..مصر تقترب من التوصل لاتفاق لاستيراد القمح من الهند

من أبريل المقبل .. الحكومة تزف بشرى سارة للموظفين وأصحاب المعاشات

موضوعات متعلقة

بتكلفة 155مليون جنيه.. محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروعات حياة كريمة بمطوبس

كل نقطة بتفرق.. «مياه كفر الشيخ» تطلق حملة توعية احتفالا باليوم العالمي

محافظ كفر الشيخ يضبط سيارتين تسيران عكس الاتجاه ويوقف موكبه لمتابعة حادث

محافظ كفر الشيخ يتفقد مدرسة للتعليم الأساسي ونقطة إسعاف

إزالة 226 حالة تعدٍ خلال المرحلة الثالثة للموجة 19 في كفر الشيخ

ضبط 14 طن أسماك و مخلل غير صالح للاستهلاك بكفر الشيخ

اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن 14 قرية بمراكز كفر الشيخ لأعمال الصيانة

«حقوق المنصورة» تنظم ندوة حول التسامح وحسن معاملة الآخر.. صور

ترشيحاتنا

رئيس أوكرانيا: المحادثات مع روسيا صعبة وتصادمية

جامعة القاهرة تستضيف الدكتور محمود محيي الدين في ندوة عن تغير المناخ.. اليوم

ميدو يحذر لاعبي منتخب مصر قبل مواجهة السنغال: افتكروا تصفيات 2002

أسامة عرابي: تريزيجيه قد يلعب أساسيًا أمام السنغال.. وعلى الجماهير التشجيع بقوة

الصين: مستعدون لزيادة التعاون مع العالم الإسلامي .. وعلاقاتنا بمصر متينة

نشرة أخبار العالم| مصر تقترب من التوصل لاتفاق لاستيراد القمح من الهند.. روسيا تهدد باستخدام السلاح النووي.. وموسكو تغير تكتيكاتها الحربية في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط 3 محاولات تهريب كبرى بمطار القاهرة.. صور

أعمق محطات السيرة الذاتية .. أسباب نجاح فيلم Belfast المرشح لسبع جوائز أوسكار

أول سيارة SUV كهربائية في تاريخ مازيراتي.. انطلاق جريكاليه لأول مرة عالميًا|بالصور

جاريد ليتو يحتفل بالعرض الخاص لفيلمه Morbius في برلين ..صور

فيديو

التصدي للاحتكار وتوفير السلع.. 10 قرارات حكومية جديدة لتخفيف العبء عن المواطن|فيديو

بالأسعار الجديدة.. عرض لـ محمد صلاح بـ 13 مليون جنيه في الأسبوع|فيديوجراف

من أبريل المقبل .. الحكومة تزف بشرى سارة للموظفين وأصحاب المعاشات

مهنتنا بتطفش الرجالة.. تصريحات إيناس الدغيدي تثير الجدل.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

إلهام أبو الفتح

اللهم .. بلغنا رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ