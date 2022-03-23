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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية الآداب تستضيف ندوة تعريفية بمسابقة "عين شمس تبتكر" لعام 2022

مسابقة عين شمس تبتكر
مسابقة عين شمس تبتكر

استضافت كلية الآداب بجامعة عين شمس بالتعاون مع مركز دعم الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة الندوة التعريفية بمسابقة "عين شمس تبتكر لعام ٢٠٢٢" .

جاءت الندوة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، واشراف الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية، الدكتورة شيربن مظلوم وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بحضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب.

وتهدف الندوة إلى دعم الطلاب والباحثين وتوجيههم بمساعدة مجموعة من الخبراء في مجال ريادة الأعمال لإنشاء شركات ناشئة ودعم الأفكار الإبتكارية.

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حاضر في الندوة الدكتور إسلام عدلي، المدرس بقسم علم الحشرات ومدير وحدة الإبتكار بكلية العلوم  باستخدام عرض تقديمي تناول فيه التعريف بمسابقة عين شمس تبتكر 2022  وبمساراتها المختلفة ، وشروط المسابقة ومميزاتها التي تتمثل في المشاركة في التدريبات العملية التي من شأنها المساهمة في تطوير الأفكار الابتكارية الناشئة ، كما تتيح المسابقة فرصة الحصول على شهادة مشاركة ، بالإضافة إلى الحصول على دعم واستشارات فنية لتحسين المشروعات، كما تتيح أيضا فرصة للتعاون مع شركاء و خبراء في المجالات المختلفة ، وأن يصبح المشارك عضو نشط في مجتمع ريادة الأعمال داخل جامعة عين شمس، كما تمثل فرصة للحصول على جوائز مالية قيمة.

وتجاوب الحضور مع الدكتور اسلام بهدف الاستفادة من الخدمات المقدمة من مركز الابتكار بالتنسيق مع منسق وحدة الابتكار بالكلية ، وذلك تمهيدا لزيادة المشاركات في النسخة القادمة من المسابقة

آخر ميعاد للتقديم: 25 مارس 2022.

ويمكن المشاركة ومعرفة المزيد من التفاصيل من خلال الموقع :
https://bit.ly/3IcNYfM

مسابقة عين شمس تبتكر
كلية الآداب بجامعة عين شمس جامعة عين شمس مركز دعم الابتكار وريادة الأعمال عين شمس تبتكر لعام ٢٠٢٢ اخبار التعليم Jobs Education

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