زيت الخروع علاج فعال لـ بثور الوجه .. إليك طريقة استخدامه

يساعد الاستخدام المنتظم لزيت الخروع بشكل فعال على إزالة البثور وإصلاح أنسجة الجلد التالفة وتعزيز تجدد البشرة حيث يحتوى على أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين E.
نعرض لكم طريقة استخدام زيت الخروع لعلاج البثور واثار الحبوب، وذلك وفقا لما جاء في موقع “ بولد سكاي ”
مكونات وصفة البثور
1 ملعقة كبيرة زيت خروع
طريقة استخدام وصفة البثور
- اغسلي يديك جيدا ثم اغمسى أصابعك في زيت الخروع.
- ضعي الزيت على المناطق المصابة فى الوجه اتركيها من الليل للصباح.
- اشطفى زيت الخروع في الصباح باستخدام الماء الفاتر.
- استخدمي وصفة زيت الخروع من 2 لـ 3 مرات في الأسبوع.