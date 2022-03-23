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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ البوستر الرسمي.. هبة مجدي تروج لمسلسل المداح في رمضان 2022

البوستر الرسمي لمسلسل
البوستر الرسمي لمسلسل المداح

روجت الفنانة هبة مجدي، لـ مسلسل المداح المقرر عرضه في رمضان 2022، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشرت هبة مجدي صورة البوستر الرسمي لمسلسل “المداح”، وعلقت كاتبة: "البوستر الرسمي لمسلسل المداح "أسطورة الوادي" في رمضان إن شاء الله دعواتكم".

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يذكر أن الجزء الأول من مسلسل "المداح" عُرض في رمضان 2021، من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، وشارك في بطولته حمادة هلل  نسرين طافش، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، ومحمد الصاوي وغيرهم.

فيما يشهد الجزء الثاني تواجد الفنانة هبة مجدي و ولاء الشريف وكمال أبو رية.

وقدم متولي العديد من الأعمال ومنها "الأب الروحي" و"ظل الرئيس" و " القمر أخر الدنيا" ومسلسل مليكة ومسلسل ابو عمر المصري و مسرحية"البخيل" كما ينتظر عرض فيلمه الجديد"الباب الأخضر" مع المخرج رؤوف عبد العزيز.

الفنانة هبة مجدي هبه مجدى مسلسل المداح المداح رمضان 2022 رمضان

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