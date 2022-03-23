أحمد موسى: احتفالية يوم المرأة لا تحتاج تعليقا بعد مشاهد الرئيس التى أبكتنا|فيديو

أشاد الإعلامي أحمد موسى، باحتفالية يوم المرأة المصرية التي نظمت اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة قرينته.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، أن «تكريم لجميع لسيدات مصر، الرئيس السيسي قبّل رأس إحدى السيدات الفاضلات خلال يوم المرأة المصرية»، معلقا «مشاهد الاحتفالية لا تحتاج إلى أية تعليق، رئيس الجمهورية، هذا هو جبر الخواطر، والجميع بالقاعة بكى اليوم».



وأضاف «كنا نتمنى أن نرى الحوار الإنساني بين الرئيس السيسي والسيدة الفاضلة، شكرا سيادة الرئيس أنا بشكر حضرتك»، مردفا «الرئيس السيسي وجه رسالة مهمة بأن كل السلع متوافرة، قال انزلوا خدوا اللي أنتو عايزينه».



وأشار إلى أن توافر اللحوم في عربات القوات المسلحة بأسعار 90 جنيها للطازجة، و80 جنيها، و70 جنيها، مردفا «العربات دي بتروح للغلابة، اللي قاعد في لندن وفرنسا وبيتكلم عن الغلابة، الدولة تدعم الغلابة ليل نهار، وتمنحهم 20 رغيف الخبز بجنيه».



وأضاف «مش هتلاقي أي سلعة ناقصة، الرئيس السيسي تحدث بثقة وقال انزل وخد اللي أنت عايزه»، مشيرا إلى أن الداخلية توفر السلع عبر مبادرة كلنا واحد أيضا.



وأكمل «التلفزيون الألماني أذاع تقارير عن الوضع في ألمانيا، الدول الكبرى لديها مشكلات أيضا، لم يحدث أن مواطن لم يجد سلعة في مصر»، متوقعا استمرار ارتفاع نسبة التضخم عالميا خلال الفترة المقبلة، بعد إعلان بوتين رفض التعامل بالدولار.

