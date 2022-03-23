كفاية بهدلة .. عمر كمال : علاقتي بـ حمو بيكا بقيت مختصرة

نشر المطرب عمر كمال فيديو له من باريس، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهر عمر كمال في الفيديو داخل مركب، وهو يتجول أمام برج ايفل، وعلق علي الفيديو كاتبًا: “باريس”.

وتحدث الفنان عمر كمال، عن تفاصيل "أوبريت ست عظيمة"، قائلا:" الأغنية هدية لكل أم ..متابعا:" الاغنية فكرة أخ كبير وشاركني في الأداء الفنانة شيماء والطفل محمد أسامة".

وأضاف "عمر كمال" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" الأغنية رقم واحد على اليوتيوب وحاصلة على 2 مليون مشاهدة خلال يومها الأول، متابعا: الأغنية من إنتاجي وكلمات عمرو قطب وتوزيع عمرو الخضري".

واسترسل: "أعمل حاليا على إعداد أغنية جديدة في شهر رمضان"، متابعا:" علاقتي بـ حمو بيكا أصبحت مختصرة للغاية".

وأكمل:" كفاية بهدله وهو في حاله وأنا في حالي".