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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

كيف تتخلص من الخوف من الموت ؟.. دار الإفتاء تجيب

كيف تتخلص من الخوف
كيف تتخلص من الخوف من الموت ؟

كيف تتخلص من الخوف من الموت ؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يقول السائل: أنا دائم التفكير في فقدان الناس والموت فماذا أفعل؟

كيف تتخلص من الخوف من الموت ؟

وقال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء في بيان كيف تتخلص من الخوف من الموت ؟: “تقول إنا لله وإنا إليه راجعون وأن تتوقف عن التفكير في الموت كي لا تكون مضطرباً منه، واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأن تموت غدا”، مشدداً :"اوعى تفكيرك في الموت ينسيك الحياة وأنك خلقت لإعمارها"

كيف تتخلص من الخوف من الموت ؟

كما أجاب الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن سؤال ورد اليه وذلك خلال فيديو عبر منصة الفيديوهات “يوتيوب”، مضمونه: "عندي خوف من الموت وظلمة القبر .. ماذا أفعل؟". 

ورد “شلبي”، قائلاً:" إن الخوف من الموت شيء طبيعي وعلى الإنسان أن يخاف من لقاء الله سبحانه وتعالى لكن غير الطبيعي أن يصير الخوف مرضا ويأخذ من الإنسان تركيزه في العبادات ويكون شخصا مريضا ويترك الدنيا ويقصر في العبادات".

وأوضح، أن الخوف شيء طبيعي والله يقول في سورة النازعات " وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فإنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى[النازعات:40.

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كيف تتخلص من الخوف من الموت ؟

1 - يقول النبي: "القبر روضة من رياض الجنة .. فالمؤمنون الطيبون يجدون قبورهم قطعة من الجنة " 
2 - يقول النبي "إذا دخل المؤمن قبره يقول الله للملائكة  افرشوا لعبدي من الجنة وافتحوا له باباً إلى الجنة " 
3 - يقول النبي: " يفتح للمؤمن باب من أبواب الجنة فيأتيه من نسيمها و يشم رائحتها ".
4 - يوسع الله قبر المؤمن فلا يضيق عليه قبره.
5 - يلبس المؤمن من لباس الجنة فلا يكون فى كفنه كما نظن.
6 - ينور قبر المؤمن فلا يكون فى الظلام.
7 - يبشر الله المؤمنين بالجنة في قبورهم فتطمئن قلوبهم ويشتاقوا إلى يوم القيامة.

 

هل الميت يعلم بمكانه إذا كان في الجنة أو في النار قبل وصولة للقبر؟

 سؤال أجاب عنه الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك عبر برنامجه ولا تعسروا المذاع عبر القناة الأولى.

ورد "الورداني"، قائلاً إنه لا يشترط للإنسان بعد قبض روحه وقبل خروج جثمانه من منزله أن يرى مقعده من الجنة أو النار، فليس كل إمارة تتحقق لكل إنسان مات. 

وتابع:  لا يشترط  أن يرى الإنسان شريط حياته وهو فى سكرات الموت، موضحا أن الإنسان وهو فى قبره يكون لديه حالة من حالات الخوف والرعب، لكن ممكن واحد يعذب ويعفو عنه الله فى الآخرة ويدخله الجنة، فهذه مراحل ودرجات وليس معنى ان الميت طالما رأى النار سيدخلها فما وظيفة الشفاعة وما وظيفة ان الله سيجعل لنا شفعاء يوم القيامة. 

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