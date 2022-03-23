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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عيار 21 بـ995 جنيها| تذبذب أسعار الذهب بالأسواق

ذهب
ذهب

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم "الأربعاء" تذبذبا في التعاملات المسائية، ليختتم التعاملات منخفضا بقيمة 15 جنيها، على خلفية انخفاض الذهب في البورصات العالمية، حيث ا رتفعت  أونصة الذهب  إلى 1929 دولارا، وهو ما انعكس على الذهب في مصر لينخفض إلى مستويات 995 جنيها للجرام لـ عيار 21  و860 جنيها لـ عيار 18 .

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وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 995 جنيهًا للجرام مقابل 990 جنيها للجرام الواحد بالأمس.

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار الذهب خلال التعاملات اليوم الأربعاء 23-3-2022.

أسعار الذهب اليوم في مصر جميع الأعيرة

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 1,137 جنيها، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 995 جنيهًا.

ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى 853 جنيها، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 663 جنيهًا للجرام.

 

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب اليوم في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أخبار أسعار الذهب التي يتم نشرها يوميا في مصر، معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

وقال المهندس رفيق عباسي، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات سابقا، إن الذهب يتم تحديد سعره طبقا لمحورين أساسيين، الأول: سعر البورصة العالمية، والآخر: هو سعر الدولار بالنسبة للجنيه المصري.

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