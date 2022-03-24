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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فشل مشروع قرار روسي في مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا

صدى البلد

فشلت دعوة صاغتها روسيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، تتعلق بتوصيل المساعدات، وحماية المدنيين في أوكرانيا.

وبحسب ما ذكرته وكالة ”رويترز“، فإن سبب فشل مشروع القانون الروسي، هو أنه لم يتضمن الإشارة إلى دور موسكو في الأزمة.

وصوتت روسيا، والصين، فقط بالموافقة، في حين امتنعت 13 دولة عن التصويت في المجلس البالغ عدد أعضائه 15 عضوًا.

وكان المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نبينزيا، أعلن في وقت سابق من يوم الأربعاء، أن موسكو ستقدم مشروعًا لقرار إنساني بشأن أوكرانيا.

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وأوضح نبينزيا في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن مشروع القرار سيشمل بنودًا، على رأسها: وقف إطلاق النار، وعدم مهاجمة البنية التحتية، وعدم تخزين الأسلحة في الأحياء السكنية.

وأشار إلى أن بنود مشروع القرار مقتبسة من مسودة قُدمت سابقًا للأمم المتحدة ورُفضت.

وكان فاسيلي نيبينزيا، أعلن، نهاية الأسبوع الماضي، أن موسكو لن تطرح للتصويت، مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وصول المساعدات، وحماية المدنيين في أوكرانيا، قبل أن تعيد طرحه للتصويت هذا الأسبوع.

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