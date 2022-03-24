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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لي لي أحمد حلمي تبهر متابعيها بالشبه الكبير بينها وبين والدها

صدى البلد

شاركت “لي لي أحمد حلمي”، متابعيها مقطع فيديو مع ووالدتها  عبر حسابها بموقع “تيك توك” 

و أوضح الفيديو الشبة الكبير بينها و بين والدها أحمد حلمي، وسرعان ما حظى الفيديو على عدد كبير من المشاهدات و جاءت التعليقات كالاتي :

ربنا يحميها ، جميلة ربنا يخليهالك ، شبة بعض جدا .

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و كان قد حل الفنان أحمد حلمي ضيفا مع الإعلامية " هالة سرحان " على شاشة " روتانا سينما "، وتحدث فيه عن ذكرياته أيام المدرسة .

وقال الفنان " أحمد حلمي " عن ذكريات طفولته في شهادة " الثانوية العامة " إن كان يتمنى أن ينجح ويحصل على شهادة الثانوية العامة ، قائلا : " هربت من البيت في ثانوية عامة وروحت عند واحد صاحبنا أنا وشلتي ورمينا الشنط من الشباك " .

وتابع " حلمي " مازحا :  صاحبي طردنا من البيت عشان منقعش

 

 عندنا ناكل ونشرب  .

وشهدت حياة الفنان أحمد حلمي التعليمية، رسوبا لعدة مرات في المرحلة الثانوية الأمر الذي لم يؤثر عليه بل أثبت أن المجموع مجرد رقم ليس له علاقة بتحقيق الأحلام وعمل إنجازات كبرى في الحياة المهنية .

وبالرجوع لما تسبب في رسوب الفنان أحمد حلمي وهي مادة الرياضيات فقد صرح “حلمي” في أحد البرامج التلفزيونية، أنه كان يدرس مادة الرياضيات الحديثة حينما كان يعيش في المملكة العربية السعودية ولكن عند عودته لمصر في المرحلة الثانوية وجد أن هذه المادة لم يتم تدرسها في المناهج المصرية الأمر الذي جعله لم يفهم المادة.

@lilyahmedhelmy #لي_لي_احمد_حلمي #احمد_حلمي #ahmedhelmy #fypシ #fyp ♬ الصوت الأصلي - لي لي احمد حلمي
أحمد حلمى اعمال احمد حلمي ابنة احمد حلمى ومنى زكى صور احمد حلمي تحديات تيك توك

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