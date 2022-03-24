طارق حامد يفاجئ الجميع ويطلب التجديد للزمالك.. والإدارة ترفض فتح الملف

قال الإعلامي محمد شبانة : “فاجأ طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك الجميع داخل القلعة البيضاء بطلبه التجديد للفريق في الفترة المقبلة”.



وعلم "بوكس تو بوكس"المُذاع على فضائية ETC بتفاصيل ما حدث في جلسة اللاعب مع البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق حيث طلب التجديد للفريق وأكد له أن الأولوية له بالاستمرار وتجديد التعاقد.



وأوضحت المصادر أن اللاعب طلب من فيريرا بنقل رسالته لمسئولي الزمالك وأنه يرغب في التجديد والاعتزال داخل أروقة القلعة البيضاء رغم وجود عرض سعودي له.



وأوضح شبانة: “إدارة الزمالك ترفض حتى الآن فتح الملف وتتمسك بالقرار الذي تم اتخاذه في وقت سابق واشترطوا لفتح ملف التجديد لأي لاعب هو النتائج الايجابية في بطولة الدوري واستعادة الفريق لمستواه”.



محمد شبانة: الزمالك يتوصل لاتفاق نهائي مع مهند لاشين

قال الإعلامي محمد شبانة: "توصل مسئولو نادي الزمالك لاتفاق نهائي مع مهند لاشين لاعب وسط فريق طلائع الجيش لضمه بداية من الموسم المقبل.



وواصل شبانة: "إدارة الزمالك اتفقت مع اللاعب على كافة التفاصيل وسيحصل على 8 ملايين جنيه في الموسم مع الفريق وسيكون العقد لمدة 4 مواسم مقبلة".



وتابع شبانة: "مهند لاشين يمتلك في جعبته عرض آخر من نادي بيراميدز والذي يرغب في التعاقد معه لكن اللاعب يضع الأولوية بالنسبة له في الانتقال إلى صفوف الزمالك".