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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الناتو يجري مناورات بحرية في المتوسط بمشاركة بلدان عربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وصلت 3 سفن تابعة لحلف الناتو، إلى ميناء طنجة شمال المغرب، مساء الثلاثاء الماضي، لإجراء مناورات عسكرية تحمل اسم ”حارس البحر“، بمشاركة دول عربية.

وأعلن الخبر منتدى ”فار ماروك“ المقرب من القوات المسلحة المغربية، على صفحته في فيسبوك.

كما ذكر موقع ”هسبريس“ المغربي، أنه ”سيستفيد من هذا التدريب مشاة من مختلف الدول العربية، مثل السعودية، والمغرب والكويت، إلى جانب البلدان الأوروبية التالية: النمسا وكندا، وقبرص وفرنسا، وإيطاليا وسلوفينيا، إضافة إلى إسرائيل وأمريكا التي تقود العملية“.

وعملية ”حارس البحر“، هي مهمة أمنية بحرية لحلف الناتو في البحر المتوسط، تم إطلاقها في 2016 للحفاظ على ”الوعي بالمواقف البحرية وردع ومقاومة الإرهاب وتعزيز القدرات“، بحسب الحلف.

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وتغطي هذه المناورات مجموعة كاملة من المهام المتعلقة بعمليات الأمن البحري.

وتشمل المناورات أيضا، تدريبات ”نوبل دينا“، والتي تتعلق بسيناريوهات محتملة، كمكافحة ”الإرهاب“، وحماية الموانئ من الأضرار أو إخلاءها عند حصول هجوم، والبحث وإنقاذ المدنيين والعسكريين، إضافة إلى محاكاة معركة بحرية.

وعلقت السلطات الفرنسية سنة 2020 مشاركتها في عملية ”حارس البحر“، إثر ادعاءات بخصوص تحرش القوات البحرية التركية بسفينة فرنسية في شرق المتوسط، حسب وسائل إعلام فرنسية.

وستجري هذه المناورات اليوم في ظروف دولية صعبة، في ظل الهجوم الروسي على أوكرانيا.

فرنسا أمريكا الكويت قبرص إسرائيل السعودية الناتو أوكرانيا

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