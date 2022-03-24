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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

حصدت جائزة الجدارة عام 1978 واعتزلت أوائل الخمسينات.. المسيرة الفنية لـ نجاة الصغيرة|نوستالجيا

الفنانة نجاة الصغيرة
الفنانة نجاة الصغيرة

ولدت المطربة والممثلة نجاة علي “نجاة الصغيرة" يوم 23 مارس 1913 بمحافظة الدقهلية، واكتشفها شاعر الأغاني حسين حلمي وأحضرها من الريف وتعاهدتها شركة واشتهرت كمطربة.

واشتركت فى أول حفل على مسرح الأزبكية عام 1929، ثم كانت بدايتها مع السينما من خلال المشاركة فى الغناء بفيلم "معجزة الحب" عام 1931، ثم اشتركت فى حفل افتتاح الإذاعة المصرية عام 1934 مع أم كلثوم والموسيقار محمد عبد الوهاب، وشاركت بفيلم دموع الحب عام 1935 لتتوالي بعدها أعمالها.

ومن أبرز أعمالها فيلم "الحظ السعيد" و"الكل يغني"، وتعتبر أغنية "سر السعادة" هي أول أغنية تسجلها الإذاعة، وبعدها سجلت حوالي 90 أسطوانة وعددا كبيرا من الشرائط فى الإذاعة، ومن أشهر أغانيها "فاكراك ومش هنساك" و "عيد الشباب" و "من بعيد لبعيد" وغيرهم.

وحازت على جائزة الجدارة عام 1978، واعتزلت نجاة الفن فى أوائل الخمسينيات، حيث أقامت فى الإسكندرية حتي توفيت فى عام 1993.

نجاة علي الريف سر السعادة الإذاعة نجاة الصغيرة محمد عبد الوهاب الاذاعة المصرية نوستالجيا الموسيقار محمد عبد الوهاب

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