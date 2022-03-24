شعراوي يتابع مع محافظ المنوفية مبادرة حياة كريمة وجهود السيطرة على الأسعار

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بمقر الوزارة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية مع المحافظين لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات التنموية والخدمية التي تهم المواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التنمية المحلية مع محافظ المنوفية آخر مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقال المحافظ إنه تم استلام عدد من المشروعات المنتهية فيما يخص المرحلة الأولى للمبادرة، والتي تنفذ في قرى مركزي أشمون والشهداء، حيث يستهدف البرنامج إقامة وإنشاء حوالى 1054 مشروعا في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الصرف الصحى ومياه الشرب والغاز الطبيعى وتطوير شبكات الاتصالات والكهرباء والإنارة العامة ورصف الطرق والشباب والرياضة، فضلاً عن إنشاء مدارس جديدة ورفع كفاءة المدارس القائمة وإنشاء عدد كبير من الوحدات الصحية وفقاً لنموج التأمين الصحى الشامل وتبطين الترع والمجارى، وتبلغ تكلفة إنشاء تلك المشروعات حوالى 10 مليارات جنيه.

ووجه اللواء محمود شعراوى بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال المتبقية لباقى المشروعات وتنفيذها لضمان الالتزام بالتوقيتات الزمنية المقررة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، خاصة في ظل المتابعة الدورية له لتطورات مبادرة "حياة كريمة"، بالإضافة لاجتماعات رئيس الوزراء الدورية مع الوزراء المعنيين والجهات المنفذة للمشروعات لمتابعة معدلات التنفيذ وإزالة أي معوقات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإحداث نقلة نوعية في حياتهم.

وأشار اللواء إبراهيم أبو ليمون إلى الجولات الميدانية التي يقوم بها لمتابعة المشروعات على أرض الواقع وسرعة حل أي مشكلات لسرعة التنفيذ بصورة لائقة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

في السياق ذاته، تابع اللواء محمود شعراوى مع محافظ المنوفية الترتيبات الخاصة بالمرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة"، والتي ستنفذ بالمحافظة بداية من العام المالى القادم في 3 مراكز وحوالى 125 قرية، حيث تمت الإشارة إلى أنه جار الانتهاء من تجهيز الأراضي المطلوبة للمشروعات الجديدة والتنسيق مع جميع الجهات، وتشكيل الوحدات التنفيذية واللجان المجتمعية المطلوبة لإشراك مواطني القرى المستهدفة في مراحل التخطيط والتنفيذ للمشروعات التي ستنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان.

كما تابع الوزير والمحافظ الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والجهات المعنية فيما يخص توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة استعداداً لشهر رمضان المبارك والتجهيزات الجارية لإقامة معارض "أهلا رمضان" وبعض المنافذ المتنقلة والثابتة في المراكز والمدن والقرى لتلبية احتياجات المواطنين والتنسيق الجارى مع الطب البيطرى والتموين والغرف التجارية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى والمبادرات الشبابية للتوسع في إقامة المعارض ووضع آلية رقابية لضمان التزام المحلات التجارية بالأسعار لعدم استغلال المواطنين.

ووجه اللواء محمود شعراوى بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية والمراكز والمدن لتحديد الأماكن المناسبة والحيوية لإقامة المعارض الثابتة والمنافذ المتحركة بما يخدم أكبر عدد من المواطنين وتوفير السلع لهم بأسعار مخفضة.

وأشار اللواء إبراهيم أبو ليمون إلى أن هناك توجيهات مستمرة لتكثيف الحملات الرقابية الصارمة بصورة يومية لمتابعة حركة الأسواق ومدى توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار والتحفظ على أي سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك.

كما شهد الاجتماع استعراض آخر مستجدات المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بالمحافظة، وجهود رفع تراكمات القمامة والمخلفات اليومية وتحسين مستوي نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، بما يحقق رضا المواطنين على مستوى النظافة وإعادة الوجه الحضارى والجمالي للمنوفية.

وعرض اللواء إبراهيم أبو ليمون جهود المحافظة لطرح مناقصات الجمع على بعض الشركات وتفعيل منظومة الجمع السكنى بمدينة شبين الكوم والتعاون مع القطاع الخاص لتحسين مستوى النظافة وجمع المخلفات من الوحدات السكنية والتجارية، بالإضافة إلى رفع تراكمات القمامة من الشوارع ونواتج الهدم، والتخلص الآمن من المخلفات ونقلها للمدفن الصحى بكفر داود، وكذا إقامة بعض مشروعات البنية التحتية في منظومة المخلفات في بعض مراكز ومدن المحافظة، ومنها بركة السبع وأشمون وتلا والشهداء ومنوف.

وشهد اجتماع وزير التنمية المحلية مع محافظ المنوفية متابعة نتائج المرحلة الثالثة من الموجة 19 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشدد اللواء محمود شعراوى على ضرورة الاستمرار في تنفيذ المستهدف من المرحلة الحالية بكل حزم وعدم التعاون مع أي تعديات جديدة وتطبيق القانون على الجميع حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة مع ضرورة المتابعة المستمرة لمنظومة المتغيرات المكانية بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية لرصد أي متغيرات تحدث بالبناء على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة أو مخالفات البناء بشكل دقيق على مستوى الوحدات المحلية.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تمت إزالة 116 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 1619 مترا مربعا ضمن المرحلة الثالثة، بالإضافة إلى إزالة عدد من التعديات على المجارى المائية بالتنسيق مع قوات انفاذ القانون وأجهزة وزارة الرى.

وحرص وزير التنمية المحلية على متابعة بعض مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة، وعلى رأسها مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب ومنظومة الرصف والتطوير والتجميل لبعض الشوارع والميادين الرئيسية بمراكز ومدن المحافظة، حيث وجه الوزير باستمرار جهود القطاعات الخدمية بالمحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتذليل أي عقبات أو مشكلات تواجههم، كما وجه بأن تكون أعمال التطوير الجارية وفقاً للمعايير الفنية والالتزام بالمواصفات المطلوبة لضمان الانتهاء منها في التوقيات الزمنية المحددة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن هناك متابعة ميدانية لجميع مشروعات الخطة الاستثمارية التي تتم على أرض الواقع للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أي معوقات للوصول لأعلى معدلات الإنجاز تقديم التيسيرات اللازمة والتبنية على الشركات بتنفيذ الأعمال طبقاً لأفضل المعايير وسرعة دخول تلك المشروعات للخدمة ليستفيد منها المواطن.