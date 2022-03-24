اليوم العالمي للسل 2022.. كل ما تريد معرفته عن أعراض وأسباب المرض

يحتفي العالم اليوم في الـ 24 من مارس بـ اليوم العالمي لمرض السل، السل هو عدوى معدية تصيب عادة رئتيك ، يمكن أن ينتشر أيضًا إلى أجزاء أخرى من جسمك ، مثل الدماغ والعمود الفقري ، ونوع من البكتيريا يسمى Mycobacterium tuberculosis يسببه.

أنواع السل

لا تعني الإصابة بالسل دائمًا أنك ستمرض. هناك نوعان من المرض:

السل الكامن. لديك الجراثيم في جسمك ، لكن نظام المناعة لديك يمنعها من الانتشار، ليس لديك أي أعراض ولست معديًا، لكن العدوى لا تزال حية ويمكن أن تصبح نشطة يومًا ما.

السل النشط. تتكاثر الجراثيم وتجعلك مريضًا، يمكنك أن تنشر المرض للآخرين، تسعين في المائة من الحالات النشطة لدى البالغين تأتي من عدوى السل الكامنة.

أعراض وأسباب مرض السل

تشمل علامات مرض السل النشط ما يلي:

سعال يستمر لأكثر من 3 أسابيع

ألم صدر

سعال الدم

الشعور بالتعب طوال الوقت

تعرق ليلي

قشعريرة

حمة

فقدان الشهية

فقدان الوزن

إذا كان لديك أي من هذه الأعراض ، فاستشر طبيبك لإجراء الاختبار، احصل على المساعدة الطبية فورًا إذا كنت تعاني من ألم في الصدر.

أسباب مرض السل

ينتج مرض السل عن بكتيريا تنتشر في الهواء ، مثل البرد أو الأنفلونزا ، يمكن أن تصاب بالسل فقط إذا اتصلت بأشخاص مصابين به.