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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ندوات تعريفية لطلاب وخريجي جامعة عين شمس لنشر الثقافة المالية والاستثمارية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

وقع الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس برتوكول تعاون مع البورصة المصرية لنشر الثقافة المالية والاستثمارية لطلاب وخريجى الجامعة وتحت رعاية الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة.

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وينظم الدكتور هيام حسن وهبه، أستاذ الاستثمار والتمويل ووكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث ومنسق بروتوكول التعاون بين جامعة عين شمس والبورصة المصرية المحاضرات والندوات التعريفية لنشر الثقافة المالية والاستثمارية لتنمية مهارات طلاب وخريجى جامعة عين شمس فى مجال مبادئ البورصة ونماذج محاكاة البورصة  Stock Riders والتى يحاضر فيها أحمد عبدالرحمن نائب رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية.

حيث صرحت الدكتور هيام وهبه ان هذه المحاضرات ونماذج المحاكاة سوف تعقد على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 27 - 29 من مارس الجارى من الساعة الثانية عشر ظهرا حتى الساعة الثانية بقاعة ا.د. على لطفى بمقر كلية التجارة.

كما أضافت أستاذ الاستثمار والتمويل، ان الهدف من هذه الندوات والمحاضرات هى تأهيل الطلاب والخريجين للعمل بمجالات البورصة والاستثمار المختلفة وزيادة الوعى والثقافة المالية والاستثمارية لجميع طلاب الجامعة وليس فقط كلية التجارة. 

على ان يكون التسجيل للحضور من خلال الرابط التالي
https://forms.office.com/r/5kbG5p9CZR

برتوكول تعاون البورصة المصرية الثقافة المالية والاستثمارية جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس Jobs Education

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