"الحبس والغرامة" عقوبة شخص أدار شبكة غير مرخصة لتوزيع الإنترنت بقنا

تمكنت اجهزة وزارة الداخلية من القبض على ( أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بمحافظة قنا) بإنشاء وإدارة منظومة اتصالات لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها نظير الحصول على مبالغ مالية من المستخدمين ، بدون ترخيص من الجهات المعنية.

و عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور بمحل سكنه "تبين عدم تواجده" ، وعُثر على (8 جهاز سويتش لتوزيع خدمات الإنترنت 948 راوتر – وحدة جهاز حاسب آلى – 5 أجهزة "لاب توب" – 7 أجهزة مقوى إشارة – 14 هوائى خارجى – 7 هارد ديسك – مجموعة من الوصلات الكهربائية).. جارى تكثيف الجهود لضبط المذكور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الحصول على الإنترنت بدون ترخيص

نصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون الجريمة الإلكترونية" على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بأحدى هاتيين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول .