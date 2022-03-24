بعد شائعة وفاته .. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد حلاوة

احتل اسم الفنان القدير أحمد حلاوة مؤشرات البحث على “جوجل”، بعد انتشار شائعة وفاته خلال الساعات الماضية، قبل أن تخرج نقابة المهن التمثيلية وتنفى الخبر.

تطورات حالة احمد حلاوة

أوضحت الدكتورة هبة حلاوة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على قناة ETC، أن حالة الفنان أحمد حلاوة مستقرة، ولكنه أبدى غضبه الشديد بعد الشائعات التي ترددت بشأن وفاته.

وأوضحت أن هناك كم محبة كبير شعرت به تجاه والدها من قبل الجماهير.

كان الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أكد أن الفنان أحمد حلاوة لا يزال على قيد الحياة ولم يتوف كما تداول البعض.

تامر امين عن احمد حلاوة

كشف الإعلامي تامر أمين عن حقيقة وفاة الفنان أحمد حلاوة بعد صراع مع فيروس كورونا قائلا " إن الكلام السيئ الذى نشر عن الفنان الكبير أحمد حلاوة إنه توفي متأثر بفيروس كورونا عبارة عن شائعة وليس حقيقة".

وأضاف تامر أمين في برنامجه "آخر النهار" المذاع علي قناة "النهار"، إن ابنة الفنان أحمد حلاوة طمأنتنا عليه وقالت إنه في حالة مستقرة وأيضا هذا ما قاله الفريق الطبي المتابع لحالته، مؤكدا أن الفنان أحمد حلاوة عندما علم إشاعة وفاته أصابته حالة تشبه الاكتئاب.

ووجه رسالة إلي مصدرين الإشاعات قائلا " اتقوا الله في الناس واتقوا الله في أنفسكم " ، لافتا إلي أن الفنان احمد حلاوة يعمل في مجال الفن منذ 30 سنة ولكنة عرف لدي الأجيال الجديدة مؤخرا .

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول تطورات الحالة الصحية للفنان احمد حلاوة من خلال الفيديوجراف التالي.