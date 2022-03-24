الزمالك لم يحسم مصير تجديد عقد رزاق سيسيه.. تعرف على السبب

أكد مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك على عدم اقتناع مسؤولي الأبيض بالمستوى الذي يقدمه الإيفواري رزاق سيسيه في الفترة الماضية، مما يجعل فرصة اللاعب في الاستمرار مع الأبيض ضئيلة.

وينتهي عقد اللاعب الإيفواري مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ولم يحسم مسؤولو الأبيض ملف تجديد عقده خاصة وأن المستوى الذي يقدمه سيسيه لم يقدم المستوى المأمول.

وطلب مسؤولو النادي من الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا ضرورة تقييم اللاعب في الفترة المقبلة لحسم الموقف النهائي من تجديد عقده.

وأوضح المصدر أن فرصة تجديد عقد سيسيه ضئيلة خاصة وأن النادي يبحث عن لاعبين بجودة أفضل في حالة عدم ظهور اللاعب بالمستوى المنتظر.