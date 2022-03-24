ثنائي مصري بالدور النهائي من منافسات السيدات لكأس العالم للخماسي الحديث

اسفرت منافسات الدور قبل النهائي من مسابقة السيدات في بطولة كأس العالم للخماسي الحديث والتي تستضيفها مصر في الفترة من 22 حتى 27 مارس الجاري على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن تأهل الثنائي "أميرة قنديل" و"ملك إسماعيل" للدور النهائي.

وتأهلت "أميرة قنديل" للنهائي بعد تصدرها للمجموعة الثانية برصيد 1077 نقطة، فيما تأهلت ملك اسماعيل ضمن أفضل أربع لاعبات في المجموعتين بعد تأهل ال 7 الأوائل من كل مجموعة حيث حققت ملك المركز ال 11 برصيد 1059 نقطة.

وبحسب النظام الجديد للعبة تتأهل 18 لاعبة فقط من الـ 36 إلى النهائي، وتتأهل إلى النهائي السبع لاعبات الاوائل من كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل أربع لاعبات تحقيقا للنقاط في المجموعتين لتكتمل الـ 18 لاعبة المتأهلات للنهائي.

وجاءت نتيجة باقي لاعبات مصر كالتالي: حققت زينة عامر المركز الحادي عشر بالمجموعة الثانية برصيد 1059 نقطة، فيما اكتفت هايدي عادل بالمركز الثامن للمجموعة الأولى برصيد 1051 نقطة، قبل زميلتها سلمى أيمن صاحبة المركز التاسع والتي حققت 1047 نقطة.

وخاضت خمس بطلات مصريات منافسات نصف النهائي وهن "أميرة قنديل، ملك إسماعيل، سلمى أيمن، هايدي عادل و زينة عامر".

وتواجدت "هايدي عادل" و"سلمى أيمن" في المجموعة الأولى من نصف النهائي، فيما خاضت "أميرة" و"ملك" إلى جانب زميلتهن "زينة عامر" المنافسات ضمن المجموعة الثانية من الدور قبل النهائي،

ويقود منتخبنا الوطني للخماسي الحديث جهازاً فنياً مكوناً من 46 مدربا لمنتخبات الكبار والناشئين والشباب، بقيادة المدير الفني رؤوف حسام و ياسر حفني المستشار الفني ومحلل الأداء.

وتقام غدا الجمعة منافسات الدور قبل النهائي من منافسات الرجال بمشاركة 7 مصريين.

و يشارك في البطولة نحو 250 لاعبا ولاعبة ومدرب واداري من 40 دولة.