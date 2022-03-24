4 دول أوروبية تطالب بإغلاق طرق النقل البرية والبحرية لـ روسيا

قال زعماء إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا في رسالة مشتركة، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون أكثر عدوانية ضد روسيا، ودعوا الدول الأعضاء إلى حظر النقل البري للبضائع مع روسيا وبيلاروس، وكذلك منع السفن تلك الدول من دخول موانئ الاتحاد الأوروبي.

وكتب القادة: “بما أن قطاع النقل دولي بطبيعته، فإننا نعتقد أن الإجراءات في كلا الوضعين يجب أن يتم تبنيها في وقت واحد على مستوى الاتحاد الأوروبي من أجل أن تكون فعالة حقًا'.

وأضافوا: “يجب أن نمارس معا أقصى قدر من الضغط على روسيا لوقف الحرب في أوكرانيا، لن يحدث هذا إلا عندما تقابل أفعال روسيا برد قوي بالإجماع من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك عقوبات جديدة”.