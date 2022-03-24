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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض فيلم مجنون فرح في موريتانيا

مجنون فرح
مجنون فرح

يُعرض الفيلم الروائي مجنون فرح للمخرجة ليلى بوزيد في المركز الثقافي الفرنسي بموريتانيا يوم الثلاثاء 12 أبريل الساعة 9 مساءً، وذلك ضمن جولة الفيلم حول العالم العربي، وكان الفيلم قد سبق وحصل على عدة عروض في المدن المغربية.  

ونال الفيلم إشادات نقدية واسعة على الصعيد العربي والدولي، إذ كتبت صوفيا أندرادي في جريدة هارفارد كريمسون "الفيلم مبهر بصرياً وعاطفياً، يترك المشاهد مُنتش ويريد المزيد"، بينما وصف الناقد لي مارشال الفيلم في سكرين دايلي بأنه "دافئ وعاطفي وجذاب بكل طريقة ممكنة"، بينما كتبت لاتيتيا راتان في موقع News in 24 "تحفة فنية للمخرجة ليلى بوزيد، يجسدها ممثلين جذابين وتمتلئ بالجمال والشاعرية"، ومحسن أمين في العين الإخبارية "فيلم تونسي يعالج عقدة الهوية والصراع مع الذات". 

وكان فيلم مجنون فرح قد بدأ مسيرته في أسبوع النقاد بـمهرجان كان السينمائي الدولي، وحصل على جائزتي أفضل ممثل وجائزة فالوا الماسية من مهرجان أنغوليم للفيلم الفرانكوفوني، وجائزة لجنة التحكيم لأفضل عمل أول وثان في مهرجان Medfilm السينمائي في روما. كما نافس في المسابقة الرسمية لـأيام قرطاج السينمائية في تونس، وشارك في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، مهرجان زيورخ السينمائي الدولي، مهرجان لندن السينمائي الدولي، مهرجان بوسان السينمائي الدولي، مهرجان سيدني السينمائي، مهرجان سالونيك السينمائي الدولي، مهرجان سينيماينا في فرنسا ، ومهرجان ميامي السينمائي (GEMS)، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

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ويحكي الفيلم قصة أحمد شاب فرنسي من أصول جزائرية عمره 18 سنة، ويعيش في ضواحي باريس. في الجامعة، يقابل فرح الشابة التونسية المفعمة بالحيوية والتي وصلت لتوها إلى باريس. بينما يكتشف مجموعة من الشعر العربي الإيروتيكي الذي لم يكن يتخيل وجوده، يقع أحمد في حب فرح، وعلى الرغم من وقوعه في غرامها، يحاول أحمد مقاومة عواطفه.

فيلم مجنون فرح من تأليف وإخراج ليلى بوزيد، ويشارك في بطولته سامي عوطالبالي، زبيدة بالحاج عمر، سمير الحكيم، ديونج كيبا تاكو وأوريليا بيتي، International وتتولى شركة MAD Solutions التوزيع في العالم العربي

موريتانيا مهرجان مهرجان كان العالم العربى لجنة التحكيم

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