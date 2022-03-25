بعد ثلاث سنوات من توقفها.. استئناف وصول البواخر السياحية إلى تونس.. فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، رسو سفينة تقل المئات من السياح في تونس لأول مرة منذ العام 2019، في بلاد تحاول السلطات فيه النهوض بقطاع السياحة المتضرر من وباء كورونا على مدى موسمين متتاليين.

وصلت الرحلة "سبيريت أوف ديسكفري" إلى ميناء حلق الوادي، بالضاحية الشمالية للعاصمة تونس وعلى متنها 724 سائحا، غالبيتهم من الانجليز وبينهم ألمان وفرنسيون وإسبان.

وقال وزير السياحة المعز بالحسين للصحافيين لدى استقباله السيّاح: "إنٍ عدد الرحلات خلال العام 2022 لن يقل عن أربعين رحلة"، وعودة الرحلات البحرية "مهمة جدا لكثير من القطاعات منها النقل والثقافة وكذلك مهمة للقدرة الانفاقية العالية للسيّاح".



تعمل السلطات التونسية "على بلوغ ما بين 50 و60% من أرقام العام 2019" السنة المرجعية، وهي من أفضل المواسم السياحية في البلاد منذ ثورة 2011. فقد زار البلاد خلالها أكثر من تسعة ملايين سائح، وساهم القطاع في حوالى 14% من الناتج الداخلي الصافي ووفّر مصدر رزق لمليوني تونسي.